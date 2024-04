​La historia contada no es historia, hay que enseñarla

Sólo la VERDAD HACE LIBRE A LAS PERSONAS.



Como el mundo camina a la velocidad de la inteligencia ¿cómo podremos conocer las realidades que han transformado la sociedad global?... ¿A través de los historiadores?... ¿qué características deben tener dichos historiadores?...

La mejor manera de conseguir un idea equivocada de la HISTORIA es cogiendo un libro en vez de seleccionar una persona.

La pluma que describe y retrata las realidades “modulando sus perfiles”, normalmente son plumas que pertenecen al grupo de personas con chepa, de oficio.

La pluma que escribe pero no hace ricos, por lo general describen los hechos sin sacar conclusiones, sino simplemente copiándoles en unos folios, procurando que la tinta utilizada sea imborrable, no utilizable interesadamente.

¿Dónde está la VERDADERA HISTORIA?... puede que nunca lo sepamos, pero, por lo menos, leyendo “sin lentes” veré lo que mis ojos me dictan, de la otra manera, leyendo “con lentes” veré lo que cada cristal me transforma.

¿Qué ocurre en muchos Institutos de los conocidos como de “LIBRE ENSEÑANZA”?... simplemente, una cosa, los profesores “dirigen” a los alumnos con los errores visuales que cada uno de ellos ha asumido como “realidades auténticas”, sin haberse esforzado en mantener, por encima de todo, la OBJETIVIDAD... simplemente han sido “corre ve y diles” de sus anteriores profesores.

El “CAMPUS DE LA ENSEÑANZA”, es todo tierra a la espera de germinar, no todo tierra a sembrar ideológicamente según el profesor titular o auxiliar que diga o crea tener el título de DIRIGIR MENTES LIMPIAS.

Debemos exigir la REALIDAD HISTÓRICA cultivada con LIBERTAD y nunca SOMETIDA A OBEDIENCIA DE PARTIDO.

SÓLO LA VERDAD HACE LIBRE A LAS PERSONAS.