​Recortes Cero prepara las primarias para elegir el programa y la candidatura para las Elecciones Europeas

En las últimas horas la organización ha abierto el plazo para inscribirse en el censo para poder votar en las primarias. Un proceso abierto en el que se votará a quienes formen parte de la candidatura para las Elecciones Europeas del 9 de junio.



En la web primariasrecortescero.es ya está disponible el formulario para inscribirse desde cualquier punto de la geografía y participar en las votaciones que empezarán el 22 de abril y concluirán el 1 de mayo, a cinco días de presentar las listas.





Durante estas semanas se están produciendo distintos procesos de primarias, tanto para las elecciones europeas como para las catalanas que se han convocado para el 12 de mayo, o para la formación de la dirección de varias organizaciones como Sumar.En Recortes Cero han decidido convocar un proceso de primarias en el que “vamos a votar el programa con el que nos vamos a presentar, no solo vamos a elegir a quienes forman parte de la lista europeas, y sobre todo a quien la encabeza”.Al mismo tiempo, Recortes Cero se encuentra recogiendo avales en Cataluña para poder concurrir a las Elecciones. Al no tener ley electoral propia, las formaciones sin representación en el Parlament deben recoger el 0,1% del censo en firmas, lo que significa en torno a 8 mil firmas, “teniendo en cuenta que siempre hay una parte de avales que no son válidos por distintos errores”. Recortes Cero es la única fuerza extraparlamentaria que desde que se modificó la ley para hacer obligatoria la recogida de avales los ha recogido en todas las citas electorales presentándose en todas las circunscripciones, tanto en Barcelona, como Lleida, Tarragona y Girona.Un proceso similar es el que se produce en las Elecciones Europeas, en las que hay que recoger 15 mil firmas o el aval de 50 representantes públicos. Según Nuria Suárez de Recortes Cero, “para nuestra organización la recogida de avales es un regalo porque nos impulsa más aún a trabajar en los barrios, que es donde más tiene sentido nuestra alternativa”.

En los próximos días se constituirá el comité electoral para las primarias de Recortes Cero que hará público el censo oficial y las reglas a las que deben someterse tanto las candidaturas que se presenten como los puntos del programa que se deben votar. Pese a ser unas elecciones europeas, Recortes Cero ha llamado ya a todas sus asambleas provinciales a participar en la elección de candidatos y candidatas que representen en la lista a la organización de cada autonomía. “Como es tradición en Recortes Cero, lo primero que hará el comité electoral es recordar los criterios para la elección de candidatos, que incluyen la representatividad de los distintos sectores existentes en nuestra sociedad, la representatividad de la mujer y de las distintas nacionalidades y regiones del país”, ha subrayado Nuria Suárez, la portavoz estatal de Recortes Cero que ya ha anunciado que será candidata a encabezar la lista europea.