​La incertidumbre de Estados Unidos

Acaba de fallecer Joe Lieberman, con 82 años, senador estadounidense por Connecticut durante cuatro mandatos antes de ser compañero de Al Gore en el año 2000.



Desde que se retiró en 2013 retomó su desempeño en la abogacía en American Enterprise Institute y se encontraba estrechamente vinculado al grupo político No Label (https://www.nolabels.org/ ) y que se ha destacado por impulsar políticas independientes y centristas.

Antes de fallecer contactamos con ellos y tuve el honor que fuese él mismo que respondiera a algunas preguntas relativas a las próximas elecciones.

Si bien tanto en Pennsylvania, Arizona, Gerorgia o Carolina del Norte los datos son muy semejantes puede apreciarse perfectamente que Trump tendría un 44,5 % de los votos frente al 34,5 % de Biden. El 23,5 % serían los que apoyasen las propuestas de No Label (https://www.commonsensemajority.org/_files/ugd/9f0726_a8092681d4cc40ae8623b98b83d3853d.pdf).

Quisiera dedicar este artículo a su memoria.

Preguntado por las necesidades que precisa Estados Unido afirmó:

“Es necesario con urgencia reconstruir el consenso para tener un liderazgo diplomático, económico y militar importante en el mundo”.

Ante la situación en Oriente Medio y el conflicto israelí aclaraba:

“Es necesario que Oriente Medio hagan algunas concesiones para poder reconstruir el mapa político mundial desde la paz y la esperanza y es preciso o muy necesario que el primer ministro israeli recupere el rumbo que ha perdido en la guerra de Gaza para poder trabajar desde la esperanza y con la garantía de la paz”.

No debemos olvidar que Joe Liberman es judio, descendiente de judios que llegaron a Estados Unidos y como él mismo reconoció:

“Soy un judio que procede de una familia que llegó a Estados Unidos buscando la libertad y la lograron y siempre he querido aportar consejos desde la sensatez pues es lo que se necesita para unir al país en un verdadero cambio”.

En estos comocios que se acercan es importantísimo saber cual será la posición que, en el caso ser descartados en última hora. La decisión que tomarán harán que se decante hacia Trump o Biden de forma decisioria y eso puede hacer que Trump gane con un 68 % de los votos o que sea Biden el ganador con el 58 % de los esclutineos.

En estas elecciones, más que nunca son los jóvenes y las minorías cruciales y no olvidemos que el 70 % de la juventud desaprueba el manejo del conflicto de Gaza.

No debemos olvidar que los líderes de las diferentes minorías, árabes, afroamericanas y latinas han manifesta descontento con la posición que ha determinado Biden respecto a Gaza.

Es importante recordar que apenas 20.000 votos son los que harán decantar la balanza hacia un candidato a otro, unas elecciones verdaderamente reñidas y marcarán el rumbo de las nuevas políticas globales en el mundo.