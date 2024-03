Direct Nutrition informa sobre la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades

Hoy en día, el consumo de suplementos naturales como un complemento para la alimentación habitual permite mejorar la salud de forma integral, debido a que aportan los nutrientes necesarios al organismo.

En este contexto, Direct Nutrition es una marca de suplementos naturales que desarrolla fórmulas creativas con base en conceptos de la medicina integrativa, por lo que otorga especial importancia a la salud intestinal. Para aprovechar los beneficios de la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades, los clientes pueden adquirir uno de los productos disponibles en su catálogo online.

¿Qué es la NAC N-acetilcisteína y cuáles son sus propiedades? Un aspecto importante sobre la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades es que proviene del aminoácido L-cisteína, por lo que se trata de un antioxidante que puede prevenir varias enfermedades. En su mayoría, los especialistas recomiendan la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades para tratar el envenenamiento por acetaminofén que se presenta en el hígado.

Por otra parte, la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades lo convierten en un agente antimucolítico, por lo que se emplea frente a las enfermedades respiratorias para favorecer la expectoración. Además, al ser un protector del aparato respiratorio, este ingrediente reduce la formación de moléculas proinflamatorias, mitigando la inflamación, oxidación y lesión tisular.

De la misma manera, varios estudios han comprobado la eficacia del NAC N-acetilcisteína y sus propiedades para disminuir la fatiga muscular de forma segura, gracias a su capacidad antioxidante. Otra de las aplicaciones de la NAC N-acetilcisteína es para combatir las enfermedades neurológicas, debido a su acción sobre los sistemas de óxido nítrico implicados en el estrés y otro tipo de infecciones.

El K-tox de Direct Nutrition es un suplemento que contiene N-acetilcisteína en su fórmula El K-tox de Direct Nutrition es un producto que contiene una combinación de aminoácidos azufrados, entre los que se incluye la N-acetilcisteína, con lipotrópicos naturales, extracto de cardo mariano y vitaminas B6 y C. Esta fórmula actúa frente a los trastornos hepáticos y biliares, modulando sus funciones y ayudando a la quelación de los metales pesados.

Además, en vista de que no se trata de un estimulante hepático, sino de un modulador y protector, el K-tox no agota el hígado ni la vesícula biliar, por lo que puede tomarse durante un tiempo prolongado. De acuerdo con la marca, el modo de empleo es de 3 cápsulas diarias, 2 antes de comer y una antes de cenar o según la recomendación de un profesional.

Al conocer detalladamente la NAC N-acetilcisteína y sus propiedades, los clientes de Direct Nutrition pueden adquirir un frasco de K-tox para garantizar la protección de su hígado. Una de las ventajas de esta empresa es que utilizan ingredientes certificados y estandarizados 100 % naturales, junto con la última tecnología de fabricación y envasado.