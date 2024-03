​Niños con autismo protagonizan la iniciativa solidaria y gastronómica ChefsForChildren 2024

Los protagonistas del proyecto solidario ChefsForChildren 2024, que une la gastronomía con la infancia, son niños con autismo de la Confederación de Autismo España. Este proyecto busca que los menores no solo aprendan cosas de cocina, sino que también lo hagan sobre “valores que la comida enseña como la honestidad, generosidad o el cuidado”.



Representantes de las entidades participantes en la iniciativa y los cocineros



Así lo explicó en una entrevista a Servimedia uno de los 55 cocineros españoles con Estrellas Michelin participantes en el proyecto, Pepe Solla, del Restaurante Casa Solla. A su juicio, “con este tipo de iniciativas los cocineros también aprendemos de los niños y, en esta ocasión de los niños con autismo seguro que nos llevamos muchas cosas nuevas, buenas y bonitas”.

La infancia con autismo es uno de los colectivos que más exclusión social y acoso escolar, conocido como bullying, sufre en España, tal y como lo indicó el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, durante la presentación de ChefsForChildren.

Por ello, el director general afirmó que “este proyecto ayudará a que niños con autismo puedan aprender cosas nuevas y conocer personas nuevas, así como a que este colectivo y la discapacidad se visibilice y se normalice mucho más, que es necesario”.

En este sentido, desde la organización de la iniciativa explicaron que se realizarán diferentes talleres de formación y ocio a lo largo de los próximos mesas. En febrero y marzo, en Madrid y Cádiz, respectivamente, se han celebrado los primeros talleres. Asimismo, en el mes de abril tendrá lugar la clausura del proyecto en Málaga, con una cena de gala.

Algunos de los chefs que formarán parte de esta edición y que acudieron a su inauguración, como Mario Sandoval, de Coque; Fran Martínez, de Maralba; Iván Cerdeño, de Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel o Begoña Rodrigo, de La Salita, entre otros, afirmaron que aceptaron participar porque “les llena y les enorgullece “luchar cada año por una causa social distinta, que es lo que hace ChefsForChildren”.

Igualmente, la directora de la agencia organizadora del proyecto ‘Lima Comunicación y Eventos’, Pilar Candil afirmó que “no solo se cocinará, también se reivindicarán los derechos de los niños con autismo, se impulsará la investigación en favor de sus necesidades, así como la concienciación social en busca de un gran cambio”.

Asimismo, García Lorente expresó a Servimedia su “satisfacción” porque los niños con autismo “vivirán una gran experiencia de inclusión, aprendizaje y desarrollo con otros que tengan también autismo y con otros menores que no lo tengan”, ya que en la cena de clausura estarán presentes tanto niños con discapacidad como niños sin ella.

En este contexto, el cocinero Solla apuntó que una de las cuestiones que pretenderá transmitir a la infancia con autismo será que “no existen diferencias entre las personas”, ya que se les trata como diferentes.

Además, explicó que esto ocurre, entre otras cosas, “porque los propios individuos y la sociedad hacen diferenciaciones, barreras o tabúes entre personas, en muchas ocasiones, pero estos obstáculos no deben existir”, y añadió que “todos somos distintos porque todos somos especiales”.

DISCRIMINACIÓN A LOS NIÑOS

Del mismo modo, esta discriminación está muy presente en el colectivo con autismo en los colegios, como afirmó el director general de la organización de autismo y, además, apuntó que “uno de cada cuatro niños con necesidades de apoyo es autistas”, lo cual que significa que, en muchos casos, existe exclusión social.

Por ello, García Lorente recalcó que ChefsForChildren “servirá para superar barreras y para que otras personas conozcan lo que es el autismo, cómo se comportan los niños con autismo o qué necesidades específicas tienen”. Y, al mismo tiempo, “ayudará a que haya más integración para estos menores”.

Por su lado, los cocineros reivindicaron que “nadie mejor nosotros para entender cómo se sienten las personas señaladas”, puesto que ser cocinero es un trabajo sacrificado. “Muchas veces no se nos valora y también es necesario hablar de ello, de lo que a nadie le gusta”, dijeron.

Esta es otra de las razones por las que aceptaron colaborar en esta iniciativa y porque “no nos importa dejar los negocios para ser solidarios y poder ver a los niños sonreír”, afirmaron varios expertos de la cocina. Además, el cocinero Solla prometió que intentarán “devolver a la sociedad lo que nos da, ya que la cocina vive de la gente”.

Por otra parte, la Escuela Kerbest, que es una empresa de base humanista y centrada en el aprendizaje como pilar del desarrollo integral de cada persona, colaborará en esta iniciativa y dará otro enfoque a la misma.

Acogerá alguna de las actividades con el objetivo de “mostrar valores como el arraigo a la tierra y el respeto por el medioambiente”, afirmó el presidente del Patronato de la Fundación Kerbest, Alberto Pascual.

ChefsForChildren recibirá a cientos de menores con autismo procedentes de todos los puntos de España, que seguro “disfrutan de la cocina y de la compañía”, dijo García Lorente.

También lo harán los chefs que les acompañarán porque, sin duda, está es una iniciativa solidaria en la que se reflejará el día a día porque, tal y como expresó Solla, “lo que mueve el mundo es la ilusión y los niños son el mejor ejemplo de ilusión”.