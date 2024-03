Las apariciones de Garabandal y la nueva Iglesia

No puedo callar, sería un cobarde y traidor, relato lo que he vivido. Ya lo advirtió la Virgen, pero la Iglesia no hizo caso; se estableció una nueva Iglesia, los que lo hicieron barrieron todo signo religioso y sagrado de las Iglesias, eliminaron comulgatorios, altares, pulpitos, imágenes, novenas, procesiones, etc.

Un amigo mío tenía un auténtico museo en su casa de las imágenes religiosas que aparecían hasta en la basura, en la entrada de mi domicilio lo preside la imagen de la Inmaculada que estaba abandonada en un pasillo. Y en esta época es cuando se despojaron de sus vestiduras sacerdotales y se estableció una nueva liturgia que era una copia de en muchos casos, de los protestantes. Y ya he preguntado muchas veces, quien dio la orden de comulgar de pie y en la mano, pues creo que ya tengo la respuesta.

El Mensaje de la Virgen dice que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. No se porque me ha venido a la mente un percance que sufrí en Aguilar de Campoo, lugar al que asistía con mi difunta esposa. Yo siempre comulgaba de rodillas y en la boca, en la actualidad con 88 años a las espaldas ya no puedo. Los sacerdotes de la parroquia no me ponían ninguna pega. Un día celebra un sacerdote que yo no conocía; como hacia siempre estoy de rodillas para comulgar, llega el sacerdote y me dice con voz alta y despóticamente: “Póngase de pie, Vd. No tiene más fe que los demás” le digo que yo cumplo lo que ,manda la Iglesia, no me levante y me dio la comunión. Después de la Misa entre en la sacristía para hablar con el, pero no me quiso escuchar, que le iba yo a decir a el que era (no recuerdo si es que era o que había sido) el Presidente de la Comisión Nacional de Liturgia.



Pregunto a los sacerdotes de la parroquia por el sacerdote, y me dijeron que era el brazo derecho de Rouco Varela, Obispo de Madrid. Pues queda claro que estos fundadores de la nueva iglesia mundanizada y desacralizada, fueron los que impusieron a los fieles que ni lo pedían, ni lo querían, la comunión de pie y en la mano. Y estos miembros de la Iglesia Católica, supongo que son a los que se refiere la Santísima Virgen en su Mensaje de que llevan a muchas almas a la perdición. Esta nueva iglesia es la causa principal de la trágica situación actual, con un gobierno maléfico y perverso porque muchos ciudadanos han perdido la fe y no hay vocaciones sacerdotales. Estamos en Semana Santa, ocasión propicia para reconocer nuestro extravío y arrepentirnos de corazón. Cristo murió para salvarnos. Acompañemos a la Santísima Virgen al pie de la Cruz y comencemos una nueva vida en Gracia de Dios. Nunca es tarde, aunque seamos los mayores pecadores.