Versión especial IKON para el Nissan Juke

El primer cambio que se nota al ponerse al volante de este renovado Juke es el aumento del tamaño de la pantalla central de información y entretenimiento. Ahora es de 12,3 pulgadas y se ha inclinado 8º hacia el conductor para colocar los controles táctiles del borde más alejado de la pantalla estén al alcance de la mano, pero también para mejorar la sensación del habitáculo que tanto gusta a los conductores del Juke.



El sistema mejorado de información y entretenimiento incluye una pantalla de inicio más intuitiva que permite al usuario adaptarla para incluir los widgets de las funciones que utiliza con más frecuencia, de forma muy parecida a como lo haría con la pantalla de inicio de su smartphone.

Además, el sistema de información y entretenimiento cuenta con reconocimiento de voz mejorado y capacidad de "comprensión del lenguaje natural". Esta función dota al sistema de una gama más amplia de frases y expresiones que puede entender como una orden, ignorando vacilaciones o pausas. La conectividad inalámbrica de Android Auto y Apple CarPlay está disponible en todas las versiones.

A medida que el conductor se sienta más cómodo al volante, apreciará el nuevo material, suave y comparable a la textura del cuero, con un aspecto más refinado y agradable al tacto.

Más allá del volante, en el cuadro de mandos, encontramos ahora una pantalla digital TFT de 12,3 pulgadas (a partir de acabados en N-Connecta y superiores), de alta resolución (1920 x 720 píxeles) que permite al conductor configurarla para mostrar la combinación de información según sus preferencias. Este cuadro de mandos puede alternarse entre dos diseños básicos diferentes: el diseño clásico con dos esferas y un espacio central que contiene información adicional; o la nueva disposición de la velocidad y el régimen del motor con unos indicadores inclinados que ofrecen una perspectiva tridimensional y, que permite disponer de un espacio central más amplio, en el que puede mostrarse información adicional.

En esta parte central, entre los indicadores, el conductor puede visualizar la navegación, incluido un mapa, así como el consumo de combustible, la información de audio, el rendimiento de la conducción ecológica, la presión de los neumáticos y otra información clave. Los mandos de esta pantalla están situados cómodamente en el volante.

Otras funciones nuevas, del renovado Juke, son la información sobre radares de tráfico y el precio del combustible, que pueden incluirse en el mapa de navegación y varía según la normativa de cada país. Además, el sistema de información y entretenimiento ahora puede reproducir contenidos de vídeo de dispositivos conectados por USB, cuando el coche está parado.

Más comodidad interior

Las mejoras en el interior de todas las categorías del renovado Juke incluyen una guantera más grande, de 7,8 litros y el reposabrazos se ha rediseñado para ofrecer un mayor apoyo, con un diseño asimétrico que aumenta el alcance en 25 mm, pero sin sacrificar los posavasos. El reposabrazos se levanta para dar acceso a un compartimento central, como en el Juke anterior, pero la tapa incorpora un clip adicional con capacidad para tres tarjetas de crédito.

Toda la gama del renovado Juke está ahora equipada con freno de mano eléctrico, lo que garantiza el máximo espacio y comodidad en el hueco entre los asientos delanteros. En la versión híbrida, los botones e-Pedal y EV Mode se han reubicado para mayor comodidad.

A partir del nivel N-Connecta, todas las versiones están ahora equipadas con carga inalámbrica que puede albergar un smartphone tan grande como un iPhone 12 Pro Max (6'7 pulgadas). Además, hay tomas USB-A y USB-C para los ocupantes de las plazas delanteras y también traseras, para garantizar que sus dispositivos estén totalmente cargados durante todo el viaje.

Tecnología adicional de ayuda al conductor

Con la actualización del Juke se incluye de serie el aviso de cambio involuntario de carril. El sistema de mantenimiento de carril de emergencia es opcional, y de serie en el acabado Tekna. Este sistema supervisa la posición del Juke en el carril en carretera, por ejemplo, y si el coche se acerca demasiado al límite del carril, definido por las líneas blancas, activará una vibración en el volante para llamar la atención del conductor. Si no se corrige, el coche intervendrá y corregirá la dirección para mantener la trayectoria.



Para aprovechar la pantalla central de alta definición, la resolución de la cámara de visión trasera también ha aumentado de 0,3 a 1,3 megapíxeles. Esto significa que las maniobras de marcha atrás pueden realizarse con mayor confianza gracias a una imagen más nítida, especialmente en situaciones de poca luz. La cámara de visión trasera se incluye ahora de serie en todos los acabados de la gama de Juke, mientras que la pantalla de visión 360º, que combina la perspectiva de cuatro cámaras alrededor del coche para crear una vista cenital de la posición del coche, está disponible a partir de la versión N-Connecta.

En caso de frenada brusca debido a un frenazo inesperado del coche de delante, las luces de freno parpadearán para avisar al conductor que circula por detrás.

Gama de motorizaciones sin cambios

El Juke, después de esta renovación en diseño y conectividad, seguirá equipando dos opciones de motorización.

La opción electrificada es el Juke Hybrid, que consiste en un motor de combustión interna de Nissan desarrollado específicamente para trabajar en una motorización híbrida y que genera 69 kW (94 CV) y 148 Nm de par motor. En el lado eléctrico, el motor eléctrico principal genera 36 kW (49 CV) y 205 Nm de par, que se apoya en un starter/generador de alta tensión de 15 kW, que funciona a través de un inversor y una batería de refrigeración líquida de 1,2 kWh. El resultado neto es una motorización que genera un 25 % más de potencia que la actual opción de motor de gasolina, con una reducción del consumo de combustible de hasta el 40 % en ciclo urbano, y de hasta el 20 % en ciclo combinado. El consumo combinado de combustible WLTP, es de entre 4,7-4,9 l/100 km (en función del acabado de gama) y con unas emisiones combinadas WLTP, entre 107-112 g/km (también en función del acabado de gama).



En la opción de motor no electrificado de Juke se encuentra un eficiente motor de gasolina DIG-T turboalimentado de 1,0 litros y tres cilindros. Es compacto y ligero, lo que confiere al Juke el carácter divertido de conducir que esperan sus conductores. Genera 117 CV y 180 Nm de par (200 Nm con función de sobre par). Con un consumo combinado de combustible WLTP, de entre 5,8-6,2 l/100 km (en función del acabado de gama) y con unas emisiones combinadas WLTP, entre 133-141 g/km (también en función del acabado de gama). Disponible con una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión deportiva con levas de cambio de doble embrague en el volante (DCT) de 7 velocidades, y con el selector de modos de conducción (Eco, Estándar, Ikon), los conductores pueden adaptar sin esfuerzo su estilo de conducción a cualquier situación para disfrutar al máximo en la carretera.

La frase del Campeón del Mundo Ayrton Senna: “No sé pilotar de otra forma que no sea arriesgada, cuando tengo que sobrepasar el límite, lo sobrepaso. Cada piloto tiene un límite, el mío está un poco más allá”.