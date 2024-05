SsangYong Korando renueva su estética con el Black Pack

El coche con la denominación comercial más antigua de la historia automotriz surcoreana, el Korando, se presenta este 2024 en el mercado español con una estética renovada gracias al denominado Black Pack, un conjunto de elementos de diseño que otorgan al modelo una nueva imagen más atrevida y contemporánea.



Con el Black Pack, el Korando despunta por su llamativa parrilla en color negro y la línea de los faros, también en negro, resaltando así el carácter del vehículo. El detalle del enganche del remolque en rojo y las letras del nombre del modelo elegantemente ubicadas en el capó completan el frontal del vehículo.



En el lateral, destacan las llantas negras de 19 pulgadas del acabado superior, el Limited, los retrovisores exteriores negros y los rieles de techo negros. El conjunto se completa con la línea del faro posterior en negro y el difusor trasero en negro brillante en la parte trasera.



El Korando representa un equilibrio perfecto entre confort y eficiencia. Un auténtico crossover que combina las mejores cualidades de un SUV y un sedán. Su amplio habitáculo muestra un aspecto altamente tecnológico, ofrece un gran nivel de habitabilidad y un completo equipamiento destinado a ofrecer el mayor confort a todos los ocupantes, e innovadores sistemas de seguridad activa, pasiva y preventiva.

El motor 1.5 Turbo (G15T) del Korando está disponible con dos potencias distintas, ambas con un par máximo de 290 Nm. La primera de 109 kW (149 CV), cuando se asocia a la caja de cambios manual de 6 velocidades y tracción delantera en los acabados Line, Urban Plus y Limited; y la segunda, de 120 kW (163 CV) cuando se opta por la caja de cambios automática y/o por la tracción a las 4 ruedas. El modelo también ofrecerá versión con GLP, capaz de funcionar indistintamente con gasolina o gas licuado de petróleo e incorporando, por ello, el distintivo ECO de la DGT.



En definitiva, el nuevo Korando con Black Pack de serie claramente personifica los atributos de calidad, fiabilidad y diseño, a un precio más que competitivo que parte de 17.800€, financiando con la marca a través de Santander Consumer Finance, su partner financiero.

Sobre Astara: The Open Mobility Company

Astara, la representante en España de Ssang Yong, es una compañía líder en movilidad (the Open Mobility Company), con un enfoque centrado en las personas, comprometido con la sostenibilidad.

Con una facturación en 2023 de más de 5.000 millones de euros a nivel global, Astara ofrece soluciones de movilidad personal, con opciones para las diferentes necesidades de cada usuario, dependiendo de la madurez de cada mercado, incluyendo propiedad, suscripción y servicios de carsharing. Un ecosistema de movilidad, respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

Todo ello gracias a un equipo diverso de 3.000 personas, con más de 50 nacionalidades, en 19 países y 3 continentes, Europa, LATAM y Sudeste Asiático.

