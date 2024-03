«Los hijos del justo» de Fran Ortega, una novela negra en la Semana Santa de Sevilla

A pocos días de que comience la Semana Santa, en donde se vive con especial devoción en lugares tan emblemáticos como Sevilla, cae en nuestras manos una característica novela negra del escritor Fran Ortega.

Los hijos del justo comienza con el capellán de la Macarena degollado en la Basílica, en donde, además, no hay rastro de la imagen de la virgen. Comienza así una carrera a contrarreloj que pondrá en jaque a toda la ciudad en unos días claves. Según los lectores, Ortega te pasea por la capital andaluza en una creciente atmósfera de intriga, lo cual convierte a esta novela negra «temática» en una obra de gran interés editorial.



1. Francisco, voy a empezar con una pregunta directa: ¿Por qué deberíamos apostar por ti como escritor? Porque creo que el lector se lo va a pasar muy bien con mis historias por tres razones. La primera es que procuro que lo que escriba mantenga la tensión en todo momento y me aseguro de rematarlo todo con un final que no deje indiferente a nadie. Es decir, sigo a pies juntillas los pilares de la novela negra y aunque solamente tengo publicada Los hijos de justo, en su continuación estoy procurando basarme en los mismos criterios.

La segunda es que me gusta dar un toque cómico (cuando se puede) a las cosas. De hecho, me considero una persona muy alegre y bromista.

Y la tercera es que procuro ofrecer mucho contenido de sitios, rincones, leyendas…del lugar sobre el que se sucede la trama.

2. Háblame de tu novela que por lo que sabemos se encuentra ahora mismo a la venta en Amazon, ¿verdad? Pues sí, ahora mismo está a la venta en Amazon. Se publicó el 26 de noviembre de 2022 y tuvo un impacto muy positivo. Para ser un autor autopublicado y apenas contar con promoción, estoy muy contento por el resultado. No tanto por las ventas, que sus números me sorprendieron para muy bien, sino por la acogida. Por poner a leer a gente que hacía años que no había leído un libro, por las sensaciones que me transmitían los lectores. Conseguí eso de sorprender a los lectores y al final es lo que más me ilusiona de haberla publicado.

3. ¿Por qué te has decantado por la novela negra? ¿Será tu género de referencia? Yo diría que sí, pero no me quiero cerrar puertas porque, al final, soy un contador de historias. La novela negra me atrae por mi formación académica (Derecho), que me lleva a poner más atención en historias de policías, crímenes, conspiraciones…

4. Es un género muy extendido… ¿No te da miedo repetirte en él? ¿Ser uno más del montón? Sé de sobra que el género tiene muchos y muy buenos autores, tanto muy conocidos como menos, pero con miedo no se va a ningún lado. Confío mucho en mí, en mis habilidades y en lo que pueda salir de mi cabeza.

También confío mucho en mi capacidad para ejecutar las historias. Creo que toda novela se basa no solo en que la idea sea buena, sino en cómo la ejecutas y en encontrar un final correcto. De hecho, con mi primera novela tardé muchísimo en escribir un final que me hiciese sentir satisfecho. En este género, la idea puede ser buena, el planteamiento también, pero si fallas en el final…se va todo al garete. Y esto, los cierres, los considero mis puntos fuertes.

5. Volviendo al tema de Amazon, ¿tu idea es hacer carrera en la autopublicación? Mi sueño es poder ganarme la vida con esto. Me gustaría encontrar a alguien que apueste por mí. Eso me daría muchas posibilidades como autor. Y, por supuesto, yo respondería con todo el trabajo y la ilusión del mundo.

6. Entonces, ¿estarías dispuesto a eliminar tu novela de Amazon si una editorial se interesa por ella? Esto es como si te dicen que el Betis te va a fichar para el año que viene, ¿dónde hay que firmar? Entiendo que esto va de ventas, y por tanto no pueden casar los hechos de que la novela esté en Amazon y que una editorial apueste por mí, así que por supuestísimo que cuando llegue ese momento, si hace falta, la eliminaré.

De hecho, ya tengo ideas para hacer una reedición con contenido inédito y…cosas chulas.

7. Por lo que sé también tendrá continuación. ¿Nos hablas sobre esto? Pues estoy muy ilusionado con esta continuación, porque creo que se va a notar esa evolución como escritor. No puedo decirte mucho sobre la sinopsis porque supondría revelar cosas de la primera parte. Lo que sí puedo decirte es que el final va a ser brutal.

8. La novela comienza a tres semanas para el Domingo de Ramos. Y casualmente, la Semana Santa nos queda ahora muy cerca. Crear un thriller relacionado con el mundo eclesiástico, ¿qué retos te ha supuesto? Más que con el mundo eclesiástico, con el mundo cofrade, que son dos cosas que aunque puedan parecer lo mismo no lo son. Lo cofrade tiene que ver con las cofradías, que son parte de la iglesia, pero no son la iglesia como institución. Hay “civiles”, por llamarlos de alguna manera en la que lo diferenciemos del clero, con cargos cofrades que no tienen nada que ver con lo clerical. Me gusta explicar esto porque me parece interesante, es algo que quizá por aquí por el sur se conoce más fácilmente, pero en otros sitios de España se pueden llegar a mezclar los conceptos.

El principal reto que supuso para mí escribir una novela negra con tintes cofrades es hacerlo con el tacto suficiente como para no herir sensibilidades y respetar al cien por cien lo que suponen las Hermandades en Sevilla y sus imágenes. Eso no es tan sencillo y mi mayor miedo antes de que se empezase a comercializar la novela es que ese sector no lo entendiera. Afortunadamente, creo que no ha sido así. De hecho, además de gustar al público cofrade, por así decirlo, el hecho de tener un marcado carácter cofrade no ha repelido al público que quizá no tiene nada que ver con ese mundo y se pudiera sentir rechazado. Es una de las cosas de las que más me enorgullezco de hecho.

9. ¿Para cuándo tendrías la continuación? Espero tener listo el borrador, a más tardar, a principios del año que viene.