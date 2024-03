“El tiempo del amor”: secretos y mentiras

Filmin estrenará el próximo viernes 29 de marzo, en exclusiva en España, “El tiempo del amor”, el melodrama firmado por Katell Quillévéré ("Reparar a los vivos") sobre una historia de amor singular en los años de la posguerra francesa. La película, que se presentó en la sección Cannes Première del Festival de Cannes, está protagonizada por Vincent Lacoste (“Las ilusiones perdidas”), Anaïs Demoustier (“Los consejos de Alice”) y Morgan Bailey.





“El punto de partida es la historia real de mi abuela”, cuenta la directora. “Durante la ocupación, ella mantuvo una relación con un soldado alemán, del cual quedó embarazada. Fue madre soltera a los 17 años. Tiempo más tarde, en una playa de Bretaña, conoció a mi abuelo. Él, que era de una clase social más elevada, se casó con ella a pesar de la oposición de sus padres, y adoptó a su hijo”. Pero la historia no acaba aquí, pues la verdad sobre la paternidad del niño no fue desvelada hasta muchos años después: “Cuando se descubrió, mi abuela tenía más de 80 años y mi abuelo había muerto años atrás”.

Pero, en la película, los secretos y las mentiras no son solo cosa de Madeleine (Anaïs Moustier), sino que también atraviesan a François (Vincent Lacoste), quien oculta un misterio que pondrá en peligro la relación. A través del retrato de esta peculiar historia de amor y de familia, adelantada sin duda a su tiempo, la película pone el foco en los amores prohibidos y en el espíritu de resistencia en una Francia de la posguerra que seguía encorsetada por las convenciones sociales. De esta manera, la directora desarrolla la idea de Stefan Zweig de que “allí donde actúa el secreto, también comienza la vida”.