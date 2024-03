La sonrisa cínica de Pedro Sánchez

En esta entrada quiero hablaros de Pedro Sánchez, Feijoo, Ayuso y el problema de las parejas. Aclaro de entrada que esto no es una crítica hacia Pedro Sánchez ni hacia ninguno de los sujetos que se nombran en ella, solo es una reflexión personal, tras ver, esta mañana en los informativos, la sesión del Pleno de ayer en el que Sánchez pedía la dimisión de Ayuso. Me he puesto mala y ahora os explico por qué.

De hecho, no tenía previsto redactar esta crónica y cuando he visto esa imagen, me he puesto a escribirla.



No me gusta la política, no entiendo de política (al menos no la política que se practica ahora) y no me gusta ningún partido ni ningún presidente. Ningún color.

Pero esta semana nos hemos hecho eco de una noticia que nos ha descolocado no tanto por el contenido de la misma sino por la dirección que está tomando.

LA ACUSACIÓN: EL PUEBLO CONTRA…

Por un lado tenemos la causa contra Ayuso – esto parece “el pueblo contra” – la cual se centra en investigar a la presidenta de la comunidad de Madrid por supuestamente ser cómplice de que su novio se haya comprado una vivienda en propiedad con dinero público o comisiones que ha facturado de una operación no declarada en Hacienda – según he entendido porque también es difícil -. Ella lo niega, tajantemente. Su novio no dice nada y todos felices y contentos.

Y hay linchamiento mediático. Hacia ambas partes y por ambas partes.

Esto parece ser una acusación por parte del partido socialista en defensa de haber recibido a su vez otra acusación.

REUNIONES CLANDESTINAS

El Consejero delegado de tal empresa caso Koldo, caso José Luis Ávalos, son algunos de los nombres que están sonando estos días. Pero no conocemos nada de lo que sucedió en esas reuniones ni por qué se produjeron, supuestamente, durante la pandemia.

- Aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el covid y, cuatro meses después, Air Europa acabó recibiendo 475 millones de euros del Estado.

Al parecer, Feijoo o el Partido Popular –al que pertenece Ayuso - acusa a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez de haber participado en una operación de Air Europa…

- Javier Hidalgo negoció con el comisionista del caso Koldo dos meses antes de verse con la mujer de Sánchez. - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el rescate de Air Europa con una inyección de 475 millones de euros públicos, saltándose la obligación legal de abstenerse, al existir una estrecha vinculación entre su mujer con la empresa rescata. - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el rescate de Air Europa con una inyección de 475 millones de euros públicos, saltándose la obligación legal de abstenerse, al existir una estrecha vinculación entre su mujer con la empresa rescata.

Son algunos de los titulares que estas noticias nos están dejando porque claro, depende del medio de comunicación que lo cuente, la línea editorial varía. Ya sabemos cómo funciona el mal llamado Periodismo de ahora. La desinformación.

ÓRDENES DE ARRIBA

Aclaran los periodistas y redactores que lanzan el artículo o la crónica de columna de Nueva España, Telemadrid, El Pais, El confidential o The Objective que son los principales periódicos diigitales que se hacen eco de la última hora.

Aquí lo importante es el concepto de “dinero público” es lo que chirria los dientes de los españoles y es el termino más utilizado en cada noticia, buscando la exclusividad, el titular, el tono sensacionalista. Es decir, se lanzan la pelota unos a otros y así se pasan días, semanas incluso. Mientras fiscalía presenta cargos contra una y otra parte y el juez de instrucción decreta “causa archivada”.

A mí ya me aburren de verdad.

Esto no es hacer política, hacer política es preocuparse por los ciudadanos, preocuparse por las huelgas de los tractoristas, por la agricultura, por los autónomos, el desempleo, la pobreza social, etc… porque al final, da igual quien tenga razón, esto no es un partido de tenis y si lo fuera, no habría partido y set para ninguna de las partes.

Dejen ya de lanzarse la pelotita unos y otros, cuenten las cosas de verdad, como son y dedíquense a trabajar de una santa vez.

La sesión del Pleno en el Congreso de los diputados

Y ya lo que me faltaba por ver era a Pedrito con una sonrisa maléfica pidiéndole a Feijoo que exija la dimisión de Ayuso. Se está riendo de todos nosotros. El que negociara la amnistía a toda costa para tener el apoyo de Puigdemont y conseguir la investidura. Y peor aún, el aplausito fácil reclamado por el Presidente del Gobierno a los diputados en el Congreso. Deleznable.

Pero repito, no soy de nadie. Y ante estas cosas, menos.