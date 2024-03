​Jornada de dureza y aprendizaje para el Equipo Kern Pharma

Durante una carrera ciclista, y más del nivel de la Volta a Catalunya, hay días buenos y otros que no los son tanto. De los últimos le tocó al Equipo Kern Pharma en la 3ª etapa, un carrusel pirenaico camino de Port Ainé.





La jornada comenzó a toda velocidad en el ascenso inicial a Toses, donde se rompió el pelotón en pedazos y se formó la codiciada fuga del día. Pau Miquel anduvo muy cerca de cogerla, con varios ataques de nivel durante el ascenso, pero el pelotón no permitió a más ciclistas unirse a ella.

Tampoco llegó muy lejos la escapada, neutralizada al inicio del interminable ascenso al Cantó, donde el pelotón volvió a partirse en dos. El Equipo Kern Pharma situó bien a tres de sus corredores por delante, con Pablo Castrillo, Jon Agirre y el debutante Jorge Gutiérrez bien colocados de cara al ascenso final.

Sin embargo, la altísima velocidad y las rampas de Port Ainé esta vez no beneficiaron a los ciclistas del equipo navarro, tras el superlativo nivel mostrado el día anterior en Vallter. Pablo Castrillo y Jon Agirre persiguieron con ahínco el grupo de los grandes favoritos, donde un día más atacó y arrasó Tadej Pogacar (UAD), del que llegaron a cinco minutos y medio.

Este jueves, llegada a Lleida en la 4ª etapa de la Volta a Catalunya, favorable sobre el perfil para velocistas. Sin embargo, una fuga de nivel que buscará el Equipo Kern Pharma podría romper un posible sprint masivo.

Volta Ciclista a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 18/03 – 24/03)

3ª etapa | Sant Joan de les Abadesses – Port Ainé | 176,5km | 20/03 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 4h34’25” 2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 48” 3. Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) a 1’03” … 34. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 5’30” 35. Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) a 5’36” 60. Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) a 13’44” 74. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 19’18” 134. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 27’44” 136. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) m.t. 158. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 33’37”

Clasificación general 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 13h38’12” 2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 2’27” 3. Aleksandr Vlasov (Bora – Hansgrohe) a 2’55” … 23. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 8’08” 34. Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) a 10’22” 56. Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) a 21’53” 62. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 26’46” 117. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 43’31” 132. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 49’56” 166. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 1h13’21”

Recorrido 4ª etapa | Sort – Lleida | 169km | 21/03 | 12:40h – 16:30h 5ª etapa | Altafulla – Viladecans | 167,5km | 22/03 | 13:25h – 17:30h 6ª etapa | Berga – Queralt | 154,5km | 23/03 | 12:30h – 16:30h 7ª etapa | Barcelona | 145,5km | 24/03 | 10:30h – 14:00h