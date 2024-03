Tensión militar entre los talibanes y Pakistán. Continuación de un escenario de inteligencia

El autor cree que lo que está sucediendo entre los talibanes y el ejército paquistaní es un juego de inteligencia, una nueva táctica y un truco hábil; de modo que el juego existente pueda resumirse en la existencia de los talibanes e Islamabad pueda obtener de ello el beneficio calculado. Por lo demás, ahora que la mayoría de las familias de los líderes talibanes tienen sus propiedades en Pakistán y la existencia histórica de conexiones de inteligencia sospechosa y cuestionable entre los líderes de este grupo y la inteligencia militar paquistaní, niega la posibilidad de cualquier tipo de rebelión por parte de los Talibanes contra Pakistán. En mi opinión, no es lógico imaginar que haya habido una temporada de tensión entre Islamabad y los talibanes.

Además, el conflicto entre los talibanes y el ejército paquistaní es un nuevo capítulo de los juegos que se han iniciado en la región bajo la dirección del ejército del Reino Unido, Estados Unidos y Pakistán. Una temporada de transformación en el tipo de juego de inteligencia y creación de una atmósfera falsa y al revés, para encubrir los hechos existentes sobre las complejas relaciones entre los talibanes y Pakistán basadas en la agenda de desestabilización de la región. Porque, en términos de naturaleza, los talibanes son un elemento y una herramienta bajo el control de Pakistán. Los conflictos ocasionales que ocurren en la región se deben principalmente a convoyes de drogas, disputas sobre la división de intereses y el tipo de juegos políticos y de inteligencia. Pero en algunos casos, la reacción de Pakistán contra los talibanes se debe al posible vínculo que pueda formarse entre los elementos pashtunis en Pakistán y los talibanes y que puede convertirse en un desafío para Pakistán en el futuro.

Sin embargo, los talibanes tienen interés en la situación actual y Pakistán está actuando decididamente en este sentido. Por ejemplo, para mejorar su imagen empañada a nivel interno, los talibanes quieren mostrar un sentido de nacionalismo, defensa de la tierra y el tipo de esfuerzo para recuperar las áreas reclamadas por Afganistán al otro lado de la Línea Durand. como régimen político responsable. Mientras que Pakistán, con el mismo escenario, al enviar un mensaje intenta vigilar cualquier posible juego de la India y otros países de la región con la carta de los talibanes y, por otra parte, demostrar que es víctima del terrorismo. Por supuesto, la tendencia creciente de las tendencias independentistas entre los grupos étnicos que viven en Pakistán, como los baluchis, los pastunes, los punyabíes y los sindhis, es una grave amenaza para el futuro político de Pakistán, pero no en la medida en que los talibanes afganos puede hacer cualquier cosa en este sentido y poner en peligro la soberanía política de Pakistán. No parece muy lógico calcular y considerar que los talibanes ponen en peligro los intereses de Islamabad.

Además, debido a la naturaleza y conexión de los talibanes afganos con el terrorismo transnacional y grupos extremistas en la región y fuera de ella y el programa que este grupo va a llevar a cabo para desestabilizar la región, la tensión entre los países de la región y los talibanes e incluso los países que apoyan a este grupo es inevitable desde el punto de vista de la seguridad, pero la desobediencia de los talibanes de Pakistán y la continuación de esta situación no se pueden predecir por ahora. Los talibanes, con su alianza ideológica con otros grupos terroristas, incluido el TTP, son una herramienta al servicio de los intereses de seguridad de Pakistán. Por tanto, la posibilidad de que continúen tales movimientos militares y conflictos fronterizos entre este grupo y Pakistán es muy débil; porque los talibanes son muy vulnerables en términos de poder militar, instalaciones y armas, mano de obra y preparación para una guerra a largo plazo. Por otro lado, en una situación en la que Pakistán se enfrenta a una crisis política y económica y a los grupos baloochis, así como a una impresionante competencia con la India de manera histórica, la continuación de tal escenario de guerra no parece lógica. Pero la estacionalidad de estos conflictos, basada en el plan del ejército paquistaní, ha sido una experiencia comprobada.

Después de todo, el juego es tan complicado que incluso los paquistaníes quieren involucrar a China en el caso y demostrar que no tienen control sobre los talibanes afganos. Los periódicos paquistaníes han escrito que Pakistán debería pedir a China que castigue a los talibanes, mientras que la creencia predominante es que Pakistán es un intermediario en la dirección de mejorar las relaciones entre los talibanes y China. Aunque los chinos buscan influencia en Afganistán bajo el control de los talibanes, tienen menos espacio para jugar un juego efectivo y eficiente que pueda lograr los objetivos de Beijing, porque los talibanes tienen su propio dueño y el principal dueño de este grupo toma la decisión final.

Ya no es un secreto para nadie que los talibanes son absolutamente un programa angloamericano bajo la dirección de Pakistán. Por otro lado, Pakistán está tratando de arrastrar a la región a esta crisis creada por él mismo mostrando el problema a nivel regional y ganando puntos para sí mismo. Porque el ejército paquistaní sabe muy bien que cualquier tipo de interferencia externa (regional y intrarregional) provoca la entrada de dinero que puede utilizarse para hacer frente a la crisis económica y financiera en Pakistán. Esto se debe a que Pakistán, contrariamente a sus cálculos que había imaginado, con el gobierno de los talibanes en Afganistán, por un lado, alcanza su profundidad estratégica en este país y, por otro lado, puede ganar puntos de la región y fuera de la región como gestor directo de este grupo. Pero ahora la región y la extra región han entrado dramáticamente en una interacción comprometedora con los talibanes, y esto debilitará el papel de Islamabad en los próximos juegos relacionados con la carta talibán. Por eso el Departamento de Estado de EE.UU. llama a Pakistán un "socio importante y clave" de EE.UU. y admite que está en contacto regular con Islamabad en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y cuestiones de seguridad. Pakistán también se beneficia de la situación actual e intenta vincular la cuestión con el terrorismo transnacional, que se supone involucrará a toda la región en un proceso de desestabilización regional. Esto hará que la región y la región adicional recurran nuevamente a Pakistán, y la carta de juego quedará monopolizada en manos de Islamabad.

Dicho esto, conflictos como este tienen un cronograma establecido. En ninguna parte de las narraciones históricas se ha demostrado que un mercenario disparara una bala a su amo. Los talibanes están vivos a pesar de Pakistán. Si va a haber un problema para Pakistán, la supervivencia de los talibanes estará en peligro. Pakistán se beneficiará mientras los talibanes permanezcan en el poder y al margen. Ningún grupo como los talibanes es beneficioso para Pakistán y Pakistán no puede imaginar ningún plan contra los talibanes o viceversa. El juego es muy complicado y no hay que mirar la apariencia de los casos e imaginar que los talibanes ya no controlan Islamabad.