cambios y apostando por el empoderamiento femenino, superando barreras históricas en estos eventos.

Pronto se celebrará el certamen Mrs. +30 Zaragoza, y tanto los nervios como las emociones están a flor de piel. Un grupo de candidatas valiosas e ilusionadas competirán este año por la deseada corona, dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Con su característica simpatía, Thais nos atiende en uno de sus pocos momentos libres, revelando que son las 7 de la mañana y aún no ha ido a la cama.

Thais, ¿cómo sobrelleva los nervios y la emoción?

R: Más que nervios, siento emoción, especialmente después de 9 años sin volver a Zaragoza. Nos hemos centrado en potenciar la marca Mrs.+30 Spain, nuestro certamen nacional de belleza.

¿Cómo se siente al regresar a Zaragoza desde que en 2015 organizó este evento, que levantó grandes expectativas?

R: Muy feliz y segura. Zaragoza es una gran ciudad, y las candidatas, aunque reservadas, miran el evento con ilusión, lo que representa un gran reto para mí.

Su lema no es solo buscar y hacer de la belleza un movimiento que empodere a la mujer, sino que sirva como herramienta para la lucha por la igualdad. ¿Cómo lo vive, cómo lo siente?

R: Llevamos años reivindicando la belleza de la mujer madura. En nuestros certámenes, no solo premiamos la belleza, sino también otras cualidades que las destacan como personas.

Con su larga trayectoria, ¿cuáles considera que son sus fortalezas en este mundo complejo?

R: Sin duda, la experiencia, el aprendizaje global y el haber superado barreras lingüísticas.

¿Cómo fue su infancia y juventud, ante la madurez que está esperando tanto profesional como personalmente?

R: Fui una niña soñadora, interesada por la comunicación desde temprano. Mi paso por la moda fue breve, ya que mi verdadero interés era el periodismo, lo que finalmente me llevó a los medios de comunicación y, posteriormente, al mundo de los certámenes de belleza.

¿Cuál ha sido el desafío más fuerte al que se ha enfrentado?

R: Las críticas y la envidia. Hemos optado por el silencio como nuestra mejor arma, permitiendo que nuestro trabajo hable por nosotros.

En un mundo que prima especialmente las emociones, ¿cómo cuida su salud mental?

R: Dando importancia a lo que realmente tiene valor y alejando lo tóxico de mi vida. El bloqueo y la eliminación de lo negativo son técnicas fundamentales para mi bienestar mental.

¿Cómo sobrelleva los éxitos y cómo los fracasos?

R: Siendo exigente conmigo misma y aprendiendo a empatizar con los demás. Encontrar el equilibrio entre el éxito personal y el profesional es mi mayor desafío.

Muchísimas gracias por la entrevista y disculpe si no he sido más extensa en las respuestas; las dos últimas semanas han sido intensamente emocionales.