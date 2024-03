OWN: Valencia acoge el evento más esperado del entretenimiento digital este verano

Encom, líder en la organización de eventos de esports y gaming, ya está preparando OWN, el festival más innovador de entretenimiento digital y físico que dará una vuelta de tuerca a la experiencia del ocio inmersivo para las nuevas generaciones que se celebrará en Valencia entre los días 5 y 7 de julio junto con eventos satélites que se planifican en otras ciudades españolas.



OWN, acrónimo de "Open World Now", fusiona el gaming, los esports, la música, el arte, la moda, el deporte, y la tecnología en un entorno presencial y dinámico.

Con un enfoque "phygital", busca conectar experiencias físicas y digitales desde cualquier rincón del mundo a través de contenidos inmersivos, creando una comunidad sin precedentes donde los participantes pueden interactuar, aprender y disfrutar en un ecosistema único.

Las cuatro tendencias que han creado OWN

OWN se basa en cuatro tendencias de mercado principales: el crecimiento exponencial de los videojuegos, el auge del entretenimiento en vivo, la fusión de experiencias digitales y presenciales, y el uso innovador de tecnologías emergentes como la realidad virtual, la realidad aumentada y Web3. Esta combinación hace de esta nueva propuesta un evento único en su clase.

Además de continuar con los contenidos que Encom ha desarrollado exitosamente durante 12 años con DreamHack Valencia - la LAN, los torneos internacionales y nacionales de esports, y las zonas de gaming para todos los públicos -, OWN ampliará su oferta para incluir un espacio de Active Gaming, un espacio de Arte Digital, un espacio de contenidos profesionales, y un espacio de exposición de nuevas tecnologías.

Uno de sus puntos fuertes será la primera competición de esports phygital aunando gaming, realidad virtual y deporte tradicional bajo el nombre de OWNLYMPICS, además de la la primera competición de esports neuronales, “juegos que se realizan directamente con ondas cerebrales", explican los organizadores.

"Con este festival estamos llevando el entretenimiento a un nivel completamente nuevo, combinando lo mejor de los mundos físico y digital para crear experiencias inolvidables. Estamos seguros de que no sólo atraerá a los aficionados al gaming y los esports, sino que también resonará con aquellos interesados en la música, el arte, la moda y más", dijo Arturo Castelló Director de Encom.

Una iniciativa de Valencia Game City

OWN es uno de los eventos clave que forman parte de la iniciativa Valencia Game City, que se une al compromiso con la promoción y el desarrollo del ecosistema de videojuegos y esports en la capital del Turia.

A través de OWN Connect, se da espacio no solo a los agentes locales del ecosistema de Valencia Game City, sino también a empresas y profesionales nacionales e internacionales, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos y la innovación en el sector.

Esta sinergia refuerza el objetivo de convertir a Valencia en un referente global en la industria del entretenimiento digital y físico, aprovechando el dinamismo y la creatividad de su comunidad.

Acerca de Encom:

Encom es una empresa líder en la producción de eventos y tecnología, especializada en el sector de los esports y gaming. Con una sólida trayectoria en la creación de experiencias inmersivas y estimulantes, Encom se dedica a innovar en el mundo del entretenimiento, ofreciendo eventos de alta calidad que capturan la imaginación de participantes de todo el mundo.