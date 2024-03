Nuevo Citroën ë-C3 con más de 300 Km de autonomía, una gran habitabilidad, un buen confort a bordo y mucha tecnología

Desde su anuncio y la apertura de pedidos, el Nuevo Citroën ë-C3 es uno de los lanzamientos más esperados del año en el segmento de los compactos urbanos, tanto por su diseño como su posicionamiento como automóvil 100% eléctrico fabricado en Europa con toda la tecnología, y el equipamiento que esperan los clientes en esta categoría a un precio competitivo y asequible. Una ecuación en la que el confort, como no puede ser de otra manera en un Citroën, es un elemento esencial.





Como vehículo “cero emisiones”, el Nuevo Citroën ë-C3 incorpora todas las ventajas de la movilidad eléctrica como su sostenibilidad, pero también la ausencia de ruidos, vibraciones y olores que suelen estar unidos a los motores térmicos. Además, suma elementos exclusivos que acentúan el placer de viajar como la suspensión Advanced Comfort, de serie en toda la gama, o la nueva generación de los asientos Advanced Comfort, presentes en el acabado Max.



Las tecnologías prácticas también entran dentro del equipamiento de confort del Citroën ë-C3, con innovaciones que hacen más fácil la vida diaria, como la Smartphone Station, el nuevo Head Up Display que permite acceder a la información esencial sin apartar los ojos de la carretera, o un amplio abanico de funciones de ayuda a la conducción que permiten enfrentarse a cualquier trayecto con seguridad y tranquilidad. A bordo del Citroën ë-C3 Max, el acabado superior de este modelo, se puede disfrutar de carga de smartphone inalámbrica, volante tapizado, banqueta trasera fraccionable, climatización automática y cámara de visión trasera.

Con el Nuevo Citroën ë-C3 llega C-Zen Lounge, un estándar de diseño interior revolucionario, marcado por el espacio y por un alto nivel de equipamiento. Este concepto novedoso no sólo tiene en cuenta la comodidad sino también elementos como disfrutar de una vista panorámica, hacia adelante y hacia los lados, optimizada por una gran altura libre al suelo y una posición de conducción elevada, que proporcionan una sensación de control y seguridad. Con una nueva generación del Head Up Display, que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional, el conductor puede acceder a la información que necesita en todo momento, sin duplicidades y sin apartar los ojos de lo que sucede en la carretera.



El interior C-Zen Lounge del Nuevo Citroën ë-C3 es acogedor y hogareño. Inspirado en un salón o una sala de estar, destaca por su óptimo aprovechamiento del espacio y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies. La nueva generación de los asientos Advanced Comfort, de serie en el ë-C3 Max, incorpora una capa de espuma adicional, para lograr una sensación cálida y suave.

La amplitud del interior ha sido un aspecto clave en el diseño de este automóvil. Sus 1,57 m de altura proporcionan 30 mm más de espacio entre la cabeza y el techo, además de ofrecer una mayor visibilidad exterior y hacer más fácil la entrada y la salida del vehículo. El espacio a la altura de los codos y las rodillas en la fila trasera marca una nueva referencia en el segmento B. Con sus 310 litros de maletero y la presencia de espacios portaobjetos en los paneles de las puertas, la consola y bajo el reposabrazos central, se sitúa entre los mejores de su categoría.

La suspensión Citroën Advanced Comfort, de serie en toda la gama, recurre a la tecnología de los amortiguares con topes hidráulicos progresivos exclusiva de la marca para ofrecer la sensación de viajar en una alfombra mágica en todas las circunstancias. En cada amortiguador dos topes hidráulicos, uno para la compresión y otro para la descompresión, trabajan con el resto de la unión al suelo para suavizar las sacudidas proporcionando un confort incomparable.

Además de por su confort y su precio económico, el Nuevo Citroën ë-C3 destaca por un estilo moderno y atractivo. No renuncia a nada: ofrece una gran polivalencia gracias a sus más de 300 Km de autonomía (ciclo mixto WLTP, pendiente de homologación).



Con el Nuevo Citroën ë-C3, el cliente disfrutará de toda la polivalencia de un modelo ágil y compacto, de solo 4,01 m de longitud, con un motor de 83 kW/113 CV que brinda todo el placer de la conducción eléctrica. La batería de 44 kWh responde perfectamente al uso diario de este tipo de automóviles y permite enfrentarse a trayectos largos gracias a la carga rápida. Bastan 26 minutos para pasar de un nivel de carga del 20% al 80% en una estación de carga de corriente continua de 100 kW y solo 4h10 con un cargador de pared que ofrezca una potencia de 7 kW. El cargador trifásico embarcado de 11 kW está disponible en ambas versiones por 400 euros.

