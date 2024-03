​Se presenta la primera guía nacional de práctica clínica para largos supervivientes de cáncer hematológico

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) han sumado sus conocimientos y experiencia para elaborar la primera guía de práctica clínica en España para el seguimiento de largos supervivientes de cáncer hematológico. Es un documento pionero, realizado conjuntamente, que proporciona recomendaciones fundamentales para el seguimiento de miles de pacientes que han superado cánceres de la sangre, y que facilita la labor de los profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria. Además, cuenta con el visto bueno de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

En España, los linfomas, las leucemias y los mielomas son los cánceres de la sangre más frecuentes, con una incidencia anual estimada de 10.000, 6.000 y 3.000 casos, respectivamente, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer. En cuanto a la prevalencia, se estima que en el país podría haber 23.000, 16.000 y 25.000 pacientes con linfoma, leucemia y mieloma múltiple, respectivamente.

Sin datos concluyentes sobre supervivientes

Con los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer hematológico, la supervivencia de estos pacientes ha mejorado significativamente en las últimas décadas, dando lugar a un crecimiento sustancial de población superviviente. Se considera que una persona es largo superviviente de cáncer hematológico tras pasar 5 años libre de la enfermedad.

En España no se dispone de cifras concretas, aunque sí se ha observado en un informe de la Comunidad de Madrid que la población superviviente a 5 años en linfoma no Hodgkin (LNH) es del 79,7%, en linfoma de Hodgkin (LH), del 76,3%, en leucemia aguda linfoblástica (LAL), del 41%, y en leucemia mieloide aguda, del 30,6%. Por esta razón, se ha limitado la presente guía a las neoplasias hematológicas más prevalentes que pueden alcanzar la curación: LNH, LH y, dentro de las leucemias agudas, la LAL.

“Por suerte curamos otros cánceres hematológicos, pero no se han incluido por su menor incidencia y prevalencia”, afirma Guillermo Rodríguez García, hematólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, y representante SEHH de la Comisión Interdisciplinar de Trabajo de Largos Supervivientes de Cáncer Hematológico. “La guía intenta facilitar el manejo y seguimiento de la mayoría de los largos supervivientes; de hecho, las hemopatías malignas incluidas presentan un porcentaje de curación superior al 50%”.

Seguimiento holístico

La guía busca establecer un estándar para el seguimiento post-tratamiento, abordando aspectos clave como la esfera psicológica, sexual, problemas sociales, vacunación, alimentación y actividad física.

"Son pacientes a los que hematología ya ha dado el alta, pero requieren un seguimiento y cuidados especiales por parte de Atención Primaria", explica Cruz Bartolomé Moreno, médica de familia, miembro de la semFYC y representante Semfyc de la Comisión Interdisciplinar de Trabajo de Largos Supervivientes de Cáncer Hematológico, quien añade que “a menudo la complejidad del seguimiento de estos pacientes radica en la diversidad de tratamientos recibidos, y esta guía busca ofrecer una atención óptima e individualizada”.

Además, Bartolomé detalla que con esta guía “en lugar de ir buscando información de forma aislada, algo que resulta complejo para los profesionales, se ha intentado recopilar todo el contenido disponible en esta materia”.

Recomendaciones para un abordaje integral

Los largos supervivientes de cáncer hematológico pueden experimentar efectos tardíos del tratamiento, como neoplasias secundarias, enfermedades cardiovasculares o disfunción psicosocial. En este sentido, la guía incluye recomendaciones para un abordaje integral y ha sido revisada por asociaciones de pacientes que han hecho aportaciones valiosas para un seguimiento óptimo. Así, por ejemplo, se incluyen recomendaciones acerca de la dieta y actividad física, además de incluir indicaciones de evaluación.

Este documento surge a raíz de un convenio marco de colaboración firmado en 2021 entre la semFYC y la SEHH, para diseñar y poner en marcha estrategias conjuntas en el abordaje de los pacientes con enfermedades hematológicas.

Comisión Interdisciplinar de Trabajo de Largos Supervivientes de Cáncer Hematológico

Junto con los doctores Rodríguez García y Bartolome Moreno, forman parte de esta comisión y son también autores de la obra Raúl Córdoba Mascuñano, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid; Carmen G. Insausti, directora médica de la SEHH; Antonio Lafuente Lafuente, del Centro de Salud “La Almunia”, de Zaragoza; Elena Melús Palazón, del centro de Salud “Actur Oeste”, de Zaragoza; Víctor Navarro Castillo, del centro de Salud “Actur Oeste”; e Izaskun Zeberio Etxetxipia, del Hospital Universitario Donostia, de San Sebastián.