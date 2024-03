Para la guerra en Gaza no hay una solución sencilla. Hace tiempo que los gobiernos locales tomaron buena nota de los deseos, reiteradamente expresados, por EE.UU. de retirarse de Oriente Medio. La potencia regional que mayor provecho ha sacado de este vacío ha sido Irán, lo que explica el acercamiento de su archienemiga, Arabia Saudí, progresivamente emancipada de la tutela de Washington, con consecuencias perceptibles también en el mercado del petróleo.

Si EE.UU. no es capaz de proteger a sus amigos, esos amigos tendrán que buscar la forma de defender sus intereses por sí mismos. Al final, es la credibilidad norteamericana como superpotencia lo que está en juego. Oriente Medio no es el único escenario en el que se desarrolla este drama, aunque hoy sí sea el más visible.