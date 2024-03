El conocimiento es experiencia integrada

La Biblia no fue escrita para crear religiones, sino para aumentar el nivel de consciencia. Las religiones ponen el acento en los detalles y es eso lo que enfrenta unas confesiones de otras. Sin embargo, cuando uno es consciente, puede ver con claridad que esas cosas son propias de gente con oscuras intenciones. Jesús no dijo que solo amásemos a los que militen en las filas de nuestro credo, sino que amemos al prójimo sin hacer distinciones. Y lo que ocurre es que hay gente que trata de restar feligreses a otras creencias para que se sumen a la suya. Y una vez están dentro, si se borran, le retiran la palabra. Vamos a ver ¿qué clase de religión es esa que te ama siempre y cuando pienses como ellos? Por cualquier parte que abramos la Biblia, ésta insiste en señalar los errores en los que solemos caer. Por eso cuando uno la lee, hay pasajes que parece que se refiere a nosotros: hay algunos que se irritan, otros que se sienten reprendidos, otros aleccionados, etc. En este escrito no he nombrado a ninguna religión, pero estoy seguro que más de uno se habrá sentido molesto. Eso es el típico efecto de traer consciencia donde hay tinieblas. Si es así, sepa que yo estuve en su lugar y por eso hablo con conocimiento de causa.