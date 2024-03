​Indemnización por vuelo cancelado: ¿qué debe saber?

La cancelación de un vuelo es una de las experiencias más frustrantes y estresantes que puede enfrentar un viajero. Más allá del evidente trastorno de los planes de viaje, surge la cuestión de los derechos del pasajero y la posibilidad de recibir una indemnización. En este artículo, desglosaremos todo lo que necesita saber sobre la indemnización por vuelo cancelado, sus derechos como pasajero, y cómo reclamar con éxito.





Los derechos de los pasajeros

Los derechos de los pasajeros están ampliamente protegidos bajo la regulación EC 261/2004 de la Unión Europea, la cual establece las normas de compensación y asistencia a los pasajeros en caso de cancelación de vuelos. Esta regulación es aplicable si su vuelo fue cancelado por una aerolínea que opera dentro de la UE, incluyendo Islandia, Noruega, y Suiza, independientemente de su nacionalidad.

Si su vuelo se cancela, tiene derecho a ciertas compensaciones y asistencias que incluyen:

- Información clara y concisa sobre sus derechos como pasajero. - Reembolso completo del costo del boleto o un vuelo alternativo hacia su destino final lo antes posible. - Compensación económica, dependiendo de la distancia del vuelo y el tiempo de retraso en llegar a su destino final. - Asistencia como comidas y refrescos, acceso a comunicaciones, y alojamiento en caso de ser necesario.

¿Cuándo se tiene derecho a indemnización?

La indemnización es aplicable bajo ciertas condiciones:

- La cancelación fue notificada menos de 14 días antes de la fecha de salida programada. - La aerolínea es responsable de la cancelación debido a razones dentro de su control (problemas técnicos, huelga de la tripulación, etc.) y no por circunstancias extraordinarias (condiciones meteorológicas adversas, emergencias de seguridad, etc.). - La compensación varía entre 250 € y 600 €, dependiendo de la distancia del vuelo y el retraso experimentado en su llegada al destino final.

Pasos para reclamar con éxito en el aeropuerto

Si se encuentra en el aeropuerto y su vuelo es cancelado, siga estos pasos para proteger sus derechos:

- Solicite información clara sobre la razón de la cancelación y sus derechos como pasajero. - Mantenga todos los documentos del viaje como tarjetas de embarque, reservas, y cualquier comunicación con la aerolínea. - Solicite asistencia inmediata en el aeropuerto si su espera se prolonga (comidas, bebidas, etc.). - Anote los detalles de su cancelación, incluidos los nombres del personal de la aerolínea con los que interactuó y cualquier compensación o solución ofrecida en el momento.

Documentos necesarios para la reclamación

Para proceder con una reclamación, necesitará:

- Documentación de identidad. - Tarjetas de embarque y reservas. - Comunicaciones oficiales de la aerolínea respecto a la cancelación. - Recibos de gastos incurridos debido a la cancelación (alojamiento, comidas, etc.).

Estos documentos son esenciales para demostrar su elegibilidad para la indemnización y cubrir cualquier gasto adicional en el que haya incurrido.

¿Cómo puede ayudar AirCashBack?

Reclamar una indemnización puede ser un proceso largo y tedioso. AirCashBack simplifica este proceso. Al confiar la reclamación de una indemnización por vuelo cancelado a AirCashBack, se ahorra tiempo y dinero, gracias a sus años de experiencia en el mercado de las indemnizaciones en el sector aéreo. Lo único que se ha de hacer es rellenar el formulario de reclamación disponible en su sitio web https://aircashback.com/es/reclamacion-vuelo-cancelado y ellos se encargan del resto. Además, con su lema "si no hay éxito, no hay tarifa", solo pagará si ellos consiguen su compensación.