​'Thyssen: El noveno pasajero'. Encuentros con autores de cómic en el museo

En la relación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con el cómic, Thyssen: El noveno pasajero es un paso más. Tras la publicación de varios álbumes dedicados a exposiciones temporales, ahora se trata de dar voz a los autores mediante una serie de seis charlas coordinadas y moderadas por Elisa McCausland y Diego Salgado en las que se analizarán las características expresivas del cómic en relación con la pintura de los dos últimos siglos representada en las colecciones Thyssen-Bornemisza.





Esas características serán comentadas de la mano de figuras de reconocido prestigio en el ámbito del cómic español contemporáneo. Los invitados serán: Daniel Torres, Sergio García, Ana Miralles, Paco Roca, Ana Penyas y Laura Pérez Vernetti. Las diferentes sesiones atenderán a aspectos formales, temáticos, históricos y sociológicos, siempre con el objetivo de establecer un diálogo fructífero y con perspectiva de futuro entre los universos de la pintura y el cómic. Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos del museo, los miércoles 13 y 20 de marzo y 3, 10,17 y 24 de abril, a las 17.00 horas; el acceso será libre hasta completar el aforo.

El Museo Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la editorial Astiberri, ha publicado Dos holandeses en Nápoles, de Álvaro Ortiz, Museomaquia, de Santiago García y David Sánchez, Balthus y el conde de Rola, de Tyto Alba, y Georgia O’Keeffe, de María Herreros, así como Mitos del pop, de Miguel Ángel Martín.

PRIMER ENCUENTRO: ENCRUCIJADAS PLÁSTICAS Miércoles 13 de marzo, 17:00-18:45 Daniel Torres, autor de Opium (1982), La casa (2015) y El futuro que no fue (2021), entre otras. Gran Premio por su trayectoria del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2022. Alta y baja cultura. Apocalípticos e integrados… Introducción al sentido de las sesiones a través del repaso a la trayectoria de figuras de la pintura que han estado vinculadas de uno u otro modo con el cómic. De Lyonel Feininger a Keith Haring, pasando por Roy Lichtenstein.

SEGUNDO ENCUENTRO: LAS VANGUARDIAS Miércoles, 20 de marzo, 17:00-18:45 Sergio García, autor del álbum Utopía (1996), el ensayo Cómo hacer un cómic (2006) y portadas para The New Yorker y El País Semanal. Premio Nacional de Ilustración 2022. Corrientes de vanguardia en la evolución de la pintura y el cómic: De las planchas dominicales de George Herriman a Sergio García, pasando por Cliff Sterrett y los autores Thyssen de la escuela cubista.

TERCER ENCUENTRO: CARNE, LIENZO Y VIÑETAS Miércoles, 3 de abril, 17:00-18:45 Ana Miralles. Dibujante del cómic de éxito internacional Djinn, guionizado por Jean Dufaux. Gran Premio por su trayectoria del Salón del Cómic de Barcelona 2019. La interpretación del cuerpo humano y sus texturas en la pintura y el cómic da pie a abordar numerosas cuestiones en torno a la realidad y la representación y a la comparación entre pintores como Francis Bacon y Lucian Freud y autores de cómic como Bill Sienkiewicz y Guido Crepax.

CUARTO ENCUENTRO: ESPACIO, COLOR Y NARRATIVA Miércoles, 10 de abril, 17:00-18:45 Paco Roca. Autor de Arrugas (2007), El invierno del dibujante (2010) o El abismo del olvido (2023). Premio Nacional de Cómic 2008 y Premio Eisner 2020. Las vertientes de la expresión y la narración son esenciales para entender la naturaleza como medios de la pintura y el cómic. El modo en que se sustancian una y otra a través de la gestión del color y los espacios tiene entre sus grandes maestros a pintores como Edward Hopper y Paul Delvaux e historietistas como David Mazzucchelli y Chris Ware.

QUINTO ENCUENTRO: INFLUENCIA DE PINTURA Y GRÁFICA EN EL CÓMIC Miércoles, 17 de abril, 17:00-18:45 Ana Penyas, autora de Estamos todas bien (2017) y Todo bajo el sol (2021). Premio Nacional de Cómic 2018. El cómic deriva como medio de una tradición de la ilustración y las corrientes plásticas coetáneas que definen social y culturalmente el siglo XIX, uno de los grandes protagonistas de la colección Thyssen. A su vez, entre los siglos XX y XXI entran en escena útiles procedentes del diseño gráfico y el multimedia que impulsan cambios fundamentales en el medio.

SEXTO ENCUENTRO: GÉNERO, CÓMIC Y ARTES PLÁSTICAS Miércoles, 24 de abril, 17:00-18:45 Laura Pérez Vernetti. Autora de La trampa (1990), El brillo del gato negro (2008) y Ocho poemas (2016). Gran Premio por su trayectoria del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2018. Como ponen de manifiesto los trabajos de Berthe Morisot, Gabriele Münter, Sonia Delaunay o Maruja Mallo, las artes plásticas testimoniaron entre finales del siglo XIX y mediados del XX las inquietudes de mujeres artistas vinculadas con mayor o menor intensidad a las conquistas de la primera ola del feminismo. El cómic producido en el siglo XXI ha sido a su vez un escenario idóneo para dar voz a las demandas de sucesivas generaciones de mujeres historietistas y para la creación de redes internacionales de apoyo. Esta sesión establece una genealogía entre maestras antiguas y modernas de la plástica.