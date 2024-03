Argentina: recomendaciones del profesor Steve Hanke para el presidente Milei

En diálogo con Infobae desde Estados Unidos, el profesor Hanke afirmó que el Banco Central ya tiene las reservas suficientes para llevar adelante este cambio monetario y que esperar otras condiciones previas es una “tontería”.

La entrevista se tomo por el destacado periodista Martín Kanenguiser. El Dr. Kanenguiser es el autor de los libros “La maldita herencia” (Sudamericana), “El fin de la ilusión” (Edhasa) y “El default más tonto de la historia” (Planeta); ha recibido premios del Citibank y el CPCE al periodismo económico.

Dr. Steve Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins; en Argentina, asesoró al presidente Carlos Menem de 1989 a 1999 y al ministro de Economía Domingo Cavallo de 1995 a 1996. Además, como asesor del presidente de Montenegro Milo Dukanovic, diseñó e implementó la dolarización de Montenegro en 1999 y fue asesor del ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Carlos Julio Emanuel, cuando Ecuador se dolarizó en 2001.

El economista Steve Hanke dialogó con Infobae sobre los primeros meses del gobierno libertario, la demora en dolarizar y las negociaciones con el organismo multilateral.

El economista Steve Hanke, principal promotor de la dolarización en el mundo, elogió el rumbo de liberalización de los mercados adoptado por el presidente Javier Milei, pero consideró que debe apurar la dolarización de la economía.

A continuación sus principales definiciones y sugerencias sobre la economía argentina y los primeros pasos del nuevo gobierno:

La marcha de la política económica

“En términos generales, las propuestas económicas de Milei van en la dirección correcta. Las ideas de libre mercado son justo lo que se necesita para eliminar los obstáculos que frenan a la Argentina. Si las ideas de libre mercado se aplicaran correctamente, Argentina experimentaría un enorme shock de confianza y un boom económico. Pero cuando se trata de ideas económicas sólidas y de su aplicación, a menudo hay muchos resbalones entre la copa y el labio”.

“En lo que se refiere a la implementación, creo que Milei ha estado mal asesorado. La gran idea del Presidente es la dolarización. Hizo campaña sobre esa base y ganó las elecciones, en gran parte, por su promesa de poner fin a las crisis monetarias y a la inflación endémica de Argentina”.

“La dolarización debería haber sido la primera política aplicada por Milei. Eso habría acabado con la inflación de inmediato, habría dado a la gestión un gran impulso de credibilidad y le habría facilitado la aplicación del resto de su programa”.

“A la hora de aplicar políticas económicas, no hay nada más importante que su secuencia adecuada. Basta considerar la experiencia del presidente Carlos Menem. Fue elegido por primera vez en julio de 1989, el mismo mes en que la hiperinflación alcanzó un máximo del 199% mensual. Carlos Menem tenía muchas buenas ideas, pero no consiguió aplastar la inflación inmediatamente y, como resultado, no iba a ninguna parte”.

“Entonces, en febrero de 1991, Menem cambió a Domingo Cavallo de ministro de Asuntos Exteriores a ministro de Economía, y el 1 de abril de 1991 se introdujo el Sistema de Convertibilidad, se aplastó la inflación, se produjo un shock de confianza, las reformas empezaron a avanzar, los obstáculos empezaron a quedar atrás y la economía se disparó”.

“Hay importantes lecciones que aprender de las experiencias del presidente Menem. En Argentina, hay que empezar con un big bang para establecer la confianza y estabilizar la economía. Después de todo, puede que la estabilidad no lo sea todo, pero todo es nada sin estabilidad”.

La cercanía de la dolarización

“Sé que Milei se pronuncia sobre la dolarización, pero nunca ha presentado un plan concreto. Cuánto más se demore, peor será la situación”.

“Como escribimos Francisco Zalles y yo en un artículo “Un mensaje de Menem a Milei: Dolarizar Argentina Ya” del 11 de enero, el BCRA tiene reservas brutas de divisas suficientes para dolarizar ya. La idea de que hay una gran cantidad de condiciones previas que deben cumplirse antes de que la dolarización pueda ocurrir es simplemente una tontería”.

El apoyo del Fondo

“Dados los “Artículos del Acuerdo” del FMI, éste está obligado a evaluar de buena fe las propuestas presentadas por los países miembros. Aunque creo que el FMI debería aprobar la dolarización, y ya lo ha hecho en el pasado, no me dedico a predecir qué cara tomará una moneda una vez lanzada al aire”.

Un nuevo acuerdo con más dólares

“Por favor, no más dinero del FMI. Argentina debería estar poniendo fin a su relación con el FMI. Esos enredos han sido un desastre total. De hecho, Argentina ha tenido 22 programas del FMI y todos ellos no han generado más que un río de lágrimas”.

“La crisis económica y el fuego de finales de 2001 fueron alimentados y avivados por el FMI. En octubre, algunos miembros del personal del FMI estaban “hablando en la escuela”, lo que hacen a menudo, pero que se supone que no deben hacer. Los burócratas del FMI susurraban a puerta cerrada sobre la necesidad de una devaluación y una pesificación. Gracias, en parte a las palabras sueltas de los funcionarios poco confiables y poco profesionales del organismo, se impulsó una corrida bancaria y la crisis de Argentina alcanzó alturas nuevas y más peligrosas”.

“Luego, en noviembre, Horst Köhler, director gerente del FMI, retrasó un desembolso de USD 1.300 millones de apoyo continuo, a pesar de que Argentina había cumplido claramente su objetivo fiscal para el tercer trimestre. A finales de noviembre Köhler suspendió el programa del FMI. En efecto, el FMI traicionó a Cavallo y apuñaló a Argentina por la espalda. Esto allanó el camino para el fin de la Convertibilidad, un sistema que había matado la inflación de Argentina y le había servido bien”. “Más recientemente, la decisión del presidente Mauricio Macri de ‘acostarse’ con el FMI ha resultado estar lejos de ser un asunto acogedor”.

La idea de privatizar empresas

“Durante mi primera reunión con el presidente Menem en 1989, el primer tema de nuestra agenda fue la privatización. A principios de la década de 1980, me conocían como el gurú de la privatización del presidente Ronald Reagan, ya que yo era quien estaba a cargo de diseñar los programas de privatización de Reagan. Además, la señora Hanke y yo fuimos quienes trajimos la palabra “privatizar” del francés al idioma inglés y su entrada en el Ninth New Collegiate Dictionary de Webster en 1983″.

“Para Argentina, los tres Grandes deberían ser: primero, la dolarización, luego la privatización y después la desregulación”.

“No hay nada que drene más la sangre de una economía que las empresas estatales y la burocracia que acompaña a las regulaciones infundadas. Las empresas estatales generan menores ventas por empleado que sus contrapartes privadas. Los beneficios por empleado son menores. La productividad por empleado es menor. Los impuestos pagados por empleado son más bajos. Y, con excepción de las compañías petroleras nacionalizadas, las empresas estatales suelen generar pérdidas”.

“Las empresas estatales son grandes motores del despilfarro, el fraude y el abuso”

“En resumen, las empresas estatales son grandes motores del despilfarro, el fraude y el abuso. Las empresas estatales son para perdedores. Las empresas estatales deberían subastarse y privatizarse. Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y evitar errores, el proceso de privatización debe llevarse a cabo de manera profesional y con mucho cuidado”.

