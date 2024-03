La inseguridad en la ciudad de Bogotá está fuera de control

En la capital de Colombia, se están presentando hechos de inseguridad que están afectando la tranquilidad de los ciudadanos. La delincuencia está azotando varios establecimientos, agrediendo y hurtando a las personas.

Cuestionarme acerca de la inseguridad que se vive en Colombia, y en otros países de Latinoamérica, me lleva a pensar que a nivel de Estado no se está contribuyendo con las causas y consecuencias que deja esta problemática a la ciudadanía. La inseguridad es una incierta situación que concierne a una sociedad, creando situaciones limitantes en cuanto a la libertad de salir tranquilo por la ciudad, creando temor y acoso por parte de delincuentes.

En lo que va de este año 2024, según un informe de la Policía Nacional, en la ciudad de Bogotá ya van más de 750 hurtos a restaurantes, comercios y ciudadanos, donde se puede evidenciar por medio de videos los cuales han quedado grabados de algunos de los establecimientos que han sido víctimas, que la inseguridad que se vive en la capital como en otras ciudades, cada vez está generando en las personas miedo a hacer cualquier actividad al salir de casa, o al realizar cualquier actividad de la vida cotidiana, una situación para nada normal, pues se está privando los derechos de un ciudadano.

Es demasiado lamentable que una persona pierda la vida en situaciones de inseguridad, por tan solo robar sus pertenencias. La delincuencia está siendo un foco de mayor atención por parte de las autoridades y del estado.

Sin embargo, las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno Nacional, no están permitiendo encontrar la solución más óptima para reducir la criminalidad y el hurto. Hay elementos que van más allá de la gestión de la Alcaldía mayor de Bogotá, como es la mejora del sistema judicial de este país, pues no cumple con las restricciones adecuadas por el delito que comete un delincuente, ya que este queda en libertad a los pocos días de cometer dicho delito.

¿Cómo es posible que cada día haya varios hurtos y la comunidad tenga que vivir con miedo?, me pregunto, es una problemática tan abismal que a las autoridades se les está saliendo de las manos por la falta de organización y planeación para erradicar la raíz del problema.

Según el Alcalde de Bogotá, Carlos Galán, para solucionar y disminuir el riesgo de criminalidad en la capital, va implementar una serie de estrategias como: hacer una investigación criminal y de inteligencia con el fin de desarticular esas bandas criminales y delictivas. Así mismo, implementar más herramientas tecnológicas que permitan con la identificación de los delincuentes. De igual manera otra de sus estrategias es lograr un impacto mayor para que la gente denuncie sin miedo. Y como otra de las medidas es enfrentar la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, prohibiendo su consumo.

Se espera que se logre de manera óptima reducir la delincuencia en un país con tantos problemas a nivel social, educativo y económico, siendo estos los puntos a tratar a fondo para que una sociedad pueda por lo menos tener una vida digna a todos los derechos que por ley se deben respetar.