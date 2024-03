​‘Zozobra’, las peripecias de una condesa y su sirvienta

‘Zozobra’ es una obra teatral de La Roca Producciones. Los actores Alberto Rodríguez Roca Suárez, interpretan a una condesa que añora lo que fue y a su sirvienta, siempre fiel. La obra se representó el pasado 29 de febrero en el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, en el marco de la Feria Internacional de artes escénicas (FETEN).







Doña Carmen, Condesa de Gómez de Andújar Rodríguez de Arango y Marengo de Urbiés, y Alejandra, su inseparable sirvienta. Como recién llegadas de otro tiempo. Se hablan, se gritan, tozudas…así transitan doña Carmen (sentada en una silla de ruedas que zumba pasodobles) y su sirvienta Alejandra (tirando de ella) por el centro de la ciudad.Doña Carmen decreta y determina, rezando y mentando a Dios constantemente, maldiciendo entre rezos y plegarias.

Alejandra lleva la carga, hace tiempo que ha decidido no pensar, su objetivo es el trabajo, y lo será hasta el día que Dios quiera, el Dios de su señora, claro, aunque ojalá falten muchos años para que quiera.



Alberto Rodríguez nació en la localidad mierense de Returbiu en el año 1972. Es licenciado en interpretación por el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas (ITAE) en Gijón. También realizó diversos cursos para completar su formación con profesionales como Arnold Talaborelli o Esperanza Abad.

Comenzó su carrera colaborando con la mayoría de las compañías de teatro de Asturias. En 2004, fue galardonado con el Premio al Mejor Intérprete Masculino por su trabajo en el musical Sesfebú. También ha trabajado en el cine en películas como Carne de Gallina y La torre de Suso.

Alberto se gana su fama gracias a la televisión. El momento en el que tuvo el mayor reconocimiento fue en el programa Terapia de grupo en la TPA; además dio vida a personajes conocidos como La Marquesina o Lucas Castañón. En esta misma cadena también presentó el famoso programa De Folixa en Folixa en el que recorría las diferentes fiestas y celebraciones de toda Asturias. Otro programa del que es coproductor y copresentador es el concurso Superasturianos. La confianza en su talento para el humor y la improvisación quedó patente cuando se apostó por él en Universo Rodríguez, un late night al estilo americano sin olvidarse de las raíces asturianas que se puso en marcha en el año 2018.

Recientemente, ha presentado Tú a la playa yo a la montaña junto a Camilo Sousa también en TPA, además de varias galas y estregas de premios.

Siempre ha combinado su trabajo en televisión con sus monólogos en solitario y el teatro. Además, ha participado activamente con asociaciones culturales y de festejos y muestra gran interés por la cultura asturiana.

¡El pasado día 2 de febrero la gala de la 14ª edición de los Premios Oh! de las Artes Escénicas Profesionales de Asturias recibió el premio mejor interprete masculino junto a Sandro Cordero.



Roca Suárez, nació en Bobes (Siero), estudia arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Realiza cursos de interpretación con Gonzalo Herren (Argentina), Sergio Gayol (Asturias), Jordi Vall-lamora (Cataluña) y Carmelo Gómez junto a Emi Ecay (Madrid).

Se forma como clown con Marcelo Katz (Argentina), Caroline Ovin (Francia), Pablo Ibarluzea (País Vasco), Sergi Claramount (Valencia), Maite Guevara (País Vasco), Pablo Gomis (Murcia), Antón Valen (Murcia), Ramón Merlo (País Vasco) y Pep Vila (Girona). Participa en el programa de televisión Al Platu Vendrás y en cine realiza varios cortos y la película Enterrados de Luis Trapiello. Como director ha realizado los siguientes trabajos: El milagro de la leche viajera de Adrián Conde y “Crake” de Hilo Producciones.

Su experiencia laboral le lleva a trabajar con varias compañías asturianas, con Fubol-in con Escena Apache. El oso con Verberemos teatro, Karyus&Baktus con Verberemos teatro. Carne de Gallina de Maxi Rodríguez con La Estampa teatro, Teatro del Cuervo y Arteatro, Crecer de Maxi Rodríguez con El Callejón del Gato, Ricardo III de Higiénico Papel Teatro, El bodorrio de Higiénico Papel Teatro, Maharaja zarzuela de Maxi Rodríguez, La verbena de la paloma zarzuela versionada por Maxi Rodríguez, La Loka Historia de Frankenstein de ACAR Teatro del Mundo, Porno de La Roca Producciones.

¡Ha recibido varios premios, como son el Premio Oh!al mejor espectáculo por Carne de Gallina (2015), ¡Premio Oh! al mejor espectáculo por Crecer (2016), ¡Premio Oh! al mejor espectáculo para público familiar por La Loka Historia de Frankenstein de ACAR Teatro del Mundo (2019), ¡Premio Oh! al mejor espectáculo para público familiar por Garfio &Cía de ACAR Teatro del Mundo (2023) y Premio Oh! a mejor actor por Garfio &Cía (2023).