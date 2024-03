Ocho formas en las que los hackers pueden acceder a tus huellas digitales

El panorama de la ciberseguridad está cambiando rápidamente y el robo de identidad digital está aumentando de manera alarmante. Según las estadísticas de AAG, solo en la primera mitad de 2022 se produjeron alrededor de 236,1 millones de ciberataques a nivel mundial y siguen aumentando hoy en día.

Este artículo tiene como objetivo educar a los lectores sobre los numerosos métodos sofisticados que emplean los hackers para comprometer las huellas dactilares y la seguridad del teléfono y proporcionarles consejos prácticos para reforzar sus defensas digitales.



"Los hackers navegan por el panorama digital con destreza, utilizando las huellas dactilares como migas de pan para vulnerar las defensas de tu teléfono", afirma Josh Gordon, experto en tecnología de Geonode



Ocho maneras en que los hackers atacan la seguridad de tu huella digital y tu teléfono

Un informe de PCMag sostiene que a los hackers les resulta demasiado fácil hackear cuentas utilizando huellas dactilares. Aquí, te mostraremos ocho formas en que los hackers atacan tu teléfono solo con tu huella digital y cómo pueden obtenerla.

Explotando el efecto del aceite de los dedos en la pantalla Los delincuentes pueden aprovechar la presencia persistente de aceite de los dedos en las pantallas de los teléfonos para identificar patrones de huellas dactilares. Una vez capturada, tu huella digital puede ser replicada y eludir los controles de seguridad en tu teléfono. Lemon8 ha elaborado un informe para ayudar a los usuarios a eliminar sus huellas dactilares aceitosas mediante pasos sencillos.

Josh Gordon, ingeniero de software en Geonode, destaca la importancia de mantener limpia la pantalla del teléfono regularmente para evitar dejar rastros de tus huellas dactilares.

Uso de imágenes de alta resolución Los hackers pueden capturar imágenes de alta resolución de tus dedos desde plataformas de redes sociales, periódicos o revistas para reproducir tus huellas dactilares. Estas imágenes pueden ser mejoradas utilizando diversas tecnologías, permitiendo así desbloquear tu teléfono. Según un análisis en el sitio de Joseph Steinberg, los hackers incluso pueden robar tu huella digital utilizando una selfie que hayas subido a tu página de redes sociales.

Gordon aconseja tener precaución al publicar fotografías en línea, especialmente cuando tus huellas dactilares son visibles.

Explotación de los datos biométricos del teléfono Los smartphones almacenan datos biométricos del usuario; los hackers pueden vulnerar esta seguridad para acceder a tus huellas digitales almacenadas. Luego pueden utilizar estas huellas de manera ilegal. Un estudio de EuroNews afirma que los hackers pueden robar fácilmente datos biométricos mediante las publicaciones en redes sociales.

Para protegerte, Gordon insiste en la importancia de actualizar regularmente tu teléfono al último sistema operativo para aprovechar los parches de seguridad.

Superposiciones de huellas dactilares falsas

Los ciberdelincuentes sofisticados pueden crear superposiciones de huellas dactilares falsas que imitan tus huellas con precisión para obtener acceso no autorizado. Esto está respaldado por una investigación de Dermalog.



Proteger la seguridad física de tu teléfono es primordial para prevenir este tipo de técnicas, como aconseja Gordon.

Interceptación de datos durante la transmisión

Tus datos biométricos pueden ser interceptados y robados durante la transmisión. Según una publicación de Quora, si tus huellas digitales se envían a través de una red no segura, se vuelven vulnerables al robo.



Gordon recomienda utilizar redes seguras e invertir en servicios de VPN de confianza.

Instalación de malware en tu smartphone Los hackers pueden instalar malware en tu smartphone para robar los datos de tus huellas dactilares. Una vez infectado, tu teléfono puede transmitir datos sensibles a los ciberdelincuentes. Una publicación de LinkedIn explica con más detalle cómo los hackers instalan malware en tu smartphone para robar tu identidad.

El consejo de Gordon para evitar esta vulnerabilidad es realizar escaneos periódicos en busca de malware e instalar un software antivirus de confianza.

Usando una huella digital maestra

Un estudio de Engadget reveló que las huellas dactilares físicas artificiales, 'DeepMasterPrints', pueden imitar huellas dactilares no almacenadas en el teléfono, engañando a los sistemas del teléfono el 77% de las veces.



Cambiar periódicamente los datos de tus huellas dactilares en tus dispositivos podría interrumpir dichos intentos.

Ataques a sensores de dispositivos

Según ARS Technica, los hackers pueden atacar los sensores de los smartphones para eludir la seguridad de las huellas dactilares. Los hackers intentarán engañar a estos sensores para que lean los datos de huellas dactilares almacenados.



Asegúrate de tener las últimas actualizaciones de software, ya que a menudo contienen parches para estas posibles vulnerabilidades, una recomendación constante que Gordon ofrece a sus clientes.



Manteniendo tu teléfono seguro: 5 consejos de expertos

Un sistema de seguridad fortificado es esencial para protegerte de estas amenazas. Aquí te presentamos cinco formas de garantizar la seguridad de tu teléfono.

Actualizaciones regulares Actualiza regularmente el sistema operativo y las aplicaciones de tu dispositivo para incorporar los últimos parches de seguridad y mejoras.

Implementar autenticación de dos factores Utiliza la autenticación de dos factores en tus aplicaciones y cuentas para añadir una capa adicional de seguridad.

Cuidado con los enlaces y aplicaciones sospechosas

Evita descargar aplicaciones de tiendas de terceros y hacer clic en enlaces sospechosos.

Red segura

Siempre que sea posible, conéctate a una red segura o utiliza servicios de VPN cuando te veas obligado a usar una red Wi-Fi pública.

Utiliza software antivirus

Instala un software antivirus de confianza y realiza análisis de malware regularmente.



A medida que el panorama digital se vuelve más peligroso, es crucial mantenerse informado sobre sus riesgos inherentes y tomar medidas significativas para proteger nuestras identidades digitales. Como afirma Josh Gordon, "Tu armadura digital es tan fuerte como su eslabón más débil".



Proteger tus huellas dactilares y la seguridad de tu teléfono debe considerarse no como una opción sino como una necesidad, lo que marca la diferencia entre ser una víctima y mantenerse seguro.