¿Cómo evitar una guerra nuclear? Solo con la misericordia de Dios

Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. La guerra nuclear solo se puede evitar implorando la Misericordia de Dios, nuestro Dios y Creador, que viendo el extravío de los hombres a los cuales por Amor los creo a su imagen y semejanza, se han alejado de El y hasta le niegan y persiguen. Pero Dios es Infinito y su Misericordia a pesar de este rechazo de los seres que El creo por Amor, nos envía a su Divino y Único Hijo Dios como El, el cual para eliminar esta rebelión del hombre y reconciliarle con su Padre, tomó nuestra naturaleza humana, y tuvo que sufrir la traición, la negación y el abandono de los discípulos que El mismo había elegido. Tal es su sufrimiento, que solo y abandonado, suda sangre en el Huerto de los Olivos; es escupido, abofeteado, los azotes que desgarraron su santísimo cuerpo, coronado rey de mofa con una corona de espinas, y condenado a muerte y tuvo que llevar la cruz en la cual iba a ser crucificado, y muere como el mas vil malhechor para liberarnos del pecado y de la muerte eterna; y para completar sin poder hacer ya mas por nuestra salvación, queda en el Sagrario, como un cautivo, para ser nuestro Alimento Sagrado, Pan Celestial y en muchos sagrarios, solo. La Misericordia de Dios ya no puede hacer mas para que nos convirtamos y adoremos y amemos a su Divino Hijo; y queda reflejado con una Luz cegadora que el Amor es Sacrificio, no vana palabrería, y que no podemos amar al hombre si primero no amamos a Dios, lo cual queda manifiesto cumpliendo sus Mandamientos. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado por la SANGRE DE CRISTO y ya no nos pertenecemos, El es nuestro Dios, Señor y Salvador.