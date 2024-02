​El consumo de alimentos proteicos crece un 22,4% en 2023

El incremento en la oferta de productos enriquecidos con proteínas refleja un cambio de tendencia hacia un perfil de consumidores más concienciado sobre la importancia de una alimentación equilibrada y saludable. Así lo evidencia el nuevo estudio elaborado por FITstore.es, firma de referencia en el ecommerce de fit-food saludable, donde destaca un incremento del 22,4% en el consumo de alimentos proteicos en España en 2023.





El estudio analiza los hábitos alimenticios de la población española y revela cuáles son las tendencias más demandadas por los consumidores. En esta categoría destacan los alimentos proteicos, cuyas ventas online se han disparado un 70,1% en los últimos tres años. Cada vez más consumidores están adoptando nuevos buenos hábitos alimenticios, priorizando alimentos ricos en proteínas para mantener un estilo de vida activo apoyado por una dieta que favorezca el bienestar físico y nutricional.

Este contexto también favorece a la industria del ecommerce de alimentación, que ha multiplicado su volumen de negocio apoyándose en la distribución de productos enriquecidos con proteínas. Tan solo en el último año, se ha incrementado un 17,6% la facturación de alimentos proteicos vendidos online respecto al año anterior.

Crecimiento del consumo proteico por provincias

Las provincias de Cantabria, Toledo, Almería, Castellón y Granada se posicionan como las provincias en las que más crece el consumo online de proteínas, tanto en facturación como en unidades vendidas. Cantabria lideró este incremento al subir un 126,7% en facturación y de 161,1% en consumo online de proteínas. Le siguen Toledo y Almería, con un 97,5% y 75,8% en facturación, respectivamente, y un notable aumento en las unidades vendidas. Castellón y Granada completan la lista de provincias líderes, con incrementos que se acercan a doblar los valores tanto de facturación como de unidades.

“Madrid y Barcelona, como principales núcleos urbanos, actúan como termómetro del panorama de consumo online en España y mantienen una tendencia robusta hacia el consumo online de proteínas. Estas ciudades no solo representan hasta un 36% del total del mercado debido a su densidad poblacional y poder adquisitivo, sino que también son barómetros de las tendencias emergentes en el comercio electrónico. La alta adopción del ecommerce de productos relacionados con el lifestyle en estas dos grandes urbes permite que sus provincias sean las que tienen un mayor peso en el comercio online de alimentación saludable y reflejan la alta aceptación de este tipo de consumo en España”, explica Luis Cañada, fundador de FITstore.es

Sin embargo, es notable que el crecimiento del consumo online de proteínas saludables no se limita a estas áreas metropolitanas. Provincias como Valencia y Alicante, con sus propias singularidades culturales y económicas, son la tercera y cuarta provincia en el ránking de consumo de proteínas online. Este aumento indica una expansión y diversificación del mercado de ecommerce más allá de los centros urbanos tradicionales.

Asimismo, el estudio de FITstore sugiere que provincias como Baleares y Málaga, conocidas por su dinamismo económico y atractivo turístico, están experimentando un cambio en los patrones de consumo. Este cambio sugiere una adaptación de los residentes y visitantes a la conveniencia de las compras de productos proteicos online, lo cual puede estar impulsado por la combinación de factores como estilos de vida activos, influencia turística y una población cosmopolita.

“La creciente tendencia hacia el ecommerce sigue en auge ya no solo en las regiones con más volumen de población. Es evidente que más allá de las ciudades y provincias con grandes núcleos, otras zonas comienzan a jugar roles más significativos en el mercado online. Esto no solo refleja un cambio en los hábitos de consumo, sino también una oportunidad para entender cómo las diferentes regiones se están adaptando a esta nueva era del comercio digital y abrazan nuevos hábitos de consumo más saludables”, desarrolla Cañada.