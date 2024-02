El festival Alma Occident Madrid amplía su cartel con dos leyendas musicales: Nile Rodgers y Soul II Soul

El festival de música ALMA Occident Madrid ha anunciado la incorporación de dos titanes que pondrán aún más “alma” a su ya impresionante cartel. Nile Rodgers, el legendario miembro del Rock & Roll Hall of Fame y ganador de múltiples premios Grammy, y la icónica banda británica Soul II Soul, se unirán a un cartel de artistas de renombre mundial como Deep Purple, Jamie Cullum, Vetusta Morla, Valeria Castro, GIMS, Jorge Drexler y Evanescence.





No puede entenderse la cultura de club y música disco actual sin entender el espíritu de Nile Rodgers. El cofundador de CHIC, ha sido una fuerza dominante en la música, influyendo en el curso de la música funk, disco, y más allá. Con éxitos que han encabezado las listas como "Le Freak" y "Good Times", Rodgers ha dejado una marca indeleble en la industria musical. Su trabajo trasciende géneros y generaciones, habiendo colaborado con artistas que van desde David Bowie y Madonna hasta Daft Punk y Beyoncé.



Soul II Soul, verdaderos pioneros de la escena musical británica, traerán al festival su estilo único Funki Dred que revolucionó la música negra británica y la cultura juvenil. Con éxitos globales como "Keep On Movin'" y "Back To Life", su influencia y pasión por la música siguen siendo tan poderosas hoy como en su apogeo. La banda promete una actuación que no solo celebrará su rica herencia musical, sino que también inspirará a las nuevas generaciones.

Madrid vibra al ritmo del ALMA: un encuentro musical en el Tierno Galván que promete ser el alma y corazón sonoro de la capital

La presencia de ambas figuras históricas para la música disco es una garantía de diversión que marcaremos el próximo 7 de junio de 2024 en el calendario de los mejores conciertos que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid.

El festival ALMA Occident Madrid se compromete a ofrecer una experiencia musical inolvidable al aire libre, y la incorporación de Nile Rodgers y Soul II Soul al cartel es un testimonio de este compromiso. Ambas incorporaciones encarnan el espíritu de innovación, excelencia y pasión que ALMA busca celebrar en un entorno rodeado de naturaleza.

Occident patrocina la primera edición de Festival Alma Occident en Madrid

El festival “Alma Occident Madrid” aterriza por primera vez en Madrid de la mano de Occident. De esta manera, la compañía aseguradora muestra su apoyo a la música con el patrocinio de este evento, con un programa que reunirá a las mejores propuestas artísticas nacionales e internacionales.

En palabras del director general de Occident, Juan Closa, “en Occident queremos estar cerca de las personas, acompañándoles en cada momento, y brindarles experiencias inolvidables. Nos enorgullece apoyar la cultura y especialmente la música, estando al lado de festivales como el ALMA Occident Madrid”.

Para más información sobre el festival y la compra de entradas, visita almafestival.info y sus redes sociales.