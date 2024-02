Ener2Crowd ofrece hasta un 9% de interés con inversiones éticas

La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha hecho que los bancos continúen con la oferta de sus depósitos al alza, pese a que la realidad es que la subida de la inflación no es capaz de cubrirse con el dinero en cuenta. El ahorro, durante este último año, creció un 4.5%.

En concreto, este año los depósitos de hogares españoles podrían superar el billón de euros, mientras que los depósitos de empresas también aumentarán, situándose en 320 mil millones de euros.

Sumando también los depósitos de las sociedades no financieras (360 mil millones de euros), se podría llegar a 1,68 billones de euros de depósitos inmovilizados en los bancos.



«Tradicionalmente los españoles más conservadores en términos económicos siguen confiando en los depósitos bancarios. A pesar de la nula rentabilidad que han ofrecido hasta hace bien poco, en los últimos años no han dejado de incorporar capital a las cuentas» comentan los analistas de Ener2Crowd.com.

En este contexto económico, la subida de tipos del BCE para combatir la inflación abrió una nueva era que ha llevado a los bancos a ofrecer cuentas remuneradas que alcanzan, en algunos casos, el 4% TAE para la captación de clientes. Pero es una forma también de poder ofrecer otro tipo de productos más rentables para la banca como las tarjetas y fondos.

La realidad es otra. Aunque a través de las cuentas bancarias remuneradas es posible recibir un pequeño interés por los ahorros, es mínimo y está gravado por Hacienda (las ganancias obtenidas se integran dentro de los rendimientos de capital). A esto se suma el cumplimiento de una serie de requisitos que pueden incluir domiciliar la nómina, utilizar la tarjeta de la entidad, domiciliar recibos, no retirar el dinero por un plazo determinado de tiempo, etcétera.

Préstamos energéticos, una alternativa más rentable

Ener2Crowd es una plataforma de préstamos energéticos que busca poner en contacto a las empresas con una comunidad de inversores éticos que pueden prestar los recursos necesarios para desarrollar proyectos basados en sostenibilidad y la transición energética.

Actualmente, el interés que están ofreciendo a quienes apuestan por ellos llega a una rentabilidad del 9% TAE mientras que, con ello, financian todo tipo de proyectos que generan beneficios sociales y medioambientales.

«Adicionalmente, en su voluntad de convertirse en un actor relevante dentro de la promoción de la sostenibilidad en España, ha pasado a ofrecer un 1% adicional en el tipo de interés recibido en todas las inversiones realizadas por los primeros inversores particulares. La bonificación tiene un carácter vitalicioen todas las inversiones realizadas durante 2024 tal como se puede consultar en sus condiciones» comenta David Llonch, Country Manager de Ener2Crowd en España.

La creciente conciencia de la necesidad de cuidar el medioambiente ha hecho popular en los últimos años un tipo de inversión más sostenible, con la que la plataforma de préstamos energéticos ya ha experimentado un gran éxito en Italia, llegando a colaborar con 3 grandes multinacionales (En el Green Power, Falck Renewables y EDP Renewables) y llegando a tener más de 12 mil usuarios registrados que han invertido más de 23 millones de euros (10 millones sólo en los últimos 12 meses) en unas 110 campañas cerradas exitosamente con un beneficio medioambiental de más de 25 mil toneladas de CO2 evitadas.

«Nuestro compromiso es hacia una transición energética justa, llegando a conjugar el reto global del cambio climático con la generación de oportunidades a nivel local bajo un modelo en el que todo el mundo gane» concluye Niccolò Sovico, el CEO de Ener2Crowd.