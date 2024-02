Ibériko, el tomate dulce de Almería

La tercera generación de agricultores de una pequeña empresa de origen familiar, que trabaja la tierra con pasión y métodos tradicionales, dan como resultado unos tomates que son utilizados por reconocidos cocineros.

Como se sabe el tomate es una hortaliza que descubrieron los españoles cuando llegaron a México; su escasa cantidad de calorías y fuente importante de vitaminas B1, B2, B5 y C junto con carotenoides -pigmentos orgánicos como el licopeno- con función antioxidante protectora del organismo humano, ha conseguido que su producción se haya extendido por todo el planeta.



Alejandro Ramón Garrido, Responsable de Producción de Huertaiberika, S. L., ¿dónde se consigue esta hortaliza que fue premiada en el año 2012 como “El Mejor Tomate de España”? En Andalucía, en el enclave privilegiado del Parque Natural Cabo de Gata, nace el tomate Ibériko, una zona que reúne una serie de características como son los contrastes de temperatura, el riego de sus aguas salinas y, sobre todo, la devoción que mostramos todos por este cultivo sin igual.

¿Cuál es el principio para disfrutar de la buena mesa, ¿ocurre con todos los grandes placeres de la vida? La base siempre está en la calidad de los alimentos que incluimos, quizá por ello acudimos a los productos de nivel gourmet y posiblemente el primer escenario que se viene a la mente es el de un buen restaurante. Sin embargo, el secreto para un gran disfrute culinario está realmente en la materia prima. Solo con los mejores ingredientes podemos llegar a disfrutar plenamente. La alta mineralización del agua de riego otorga a los tomates de mayor firmeza y vigorosidad además de un color rojo intenso que lo convierten en un producto único con un sabor excepcional, jugoso y dulce

Los grados Brix es un índice para calificar el dulzor de una fruta u hortaliza. ¿Qué nivel tienen los tomates Ibérikos? Nosotros llegamos a superar los 10 grados brix; estamos entre los 8 y 12, frente a los 4 ó 5 que tiene un tomate convencional.

¿Cómo es el cultivo del Ibériko? Los tomates ibérikos son fruto de una minuciosa selección de semillas que lo dotan de un sabor y textura inconfundibles; se cultivan de forma natural, pensando siempre en el medio ambiente. Tanto el fruto como la planta son tratados con mimo durante todo el proceso y son recolectados uno a uno de forma manual para que todos los tomates mantengan íntegras sus propiedades y su calidad no se vea afectada. En Ibériko pensamos siempre en nuestros consumidores por eso nuestros tomates Ibérikos son siempre tan sabrosos y se encuentran siempre en el momento idóneo para una máxima frescura. Es fácil de distinguir gracias a su sabor dulce y un color rojizo muy característico que lo convierten en un producto único. Su olor a tomate de huerta tradicional, se puede percibir mucho antes incluso de cortarlo lo que lo diferencia del resto de tomates del mercado.

La falta de agua siempre ha sido un problema en algunas zonas andaluzas, máxime en estos momentos de cambio climático. ¿Cómo resuelven ustedes esta dificultad? Afortunadamente, nosotros no tenemos este grave inconveniente porque nuestra finca tiene un pozo de propiedad que proporciona una excelente agua fresca; en caso de necesidad siempre podemos nutrirnos de la desaladora de Carboneras.

La cata:



Color rojizo oscuro. Aromas de huerta cuidada, hierba verde recién cortada con recuerdos de orégano y perejil. Al partir el tomate se observa una textura crujiente con tonos rosados suaves. Al paladar llega con una marea de sutiles sabores afrutados, dulces y perfecta acidez. Ideal para compartir con ruedas de jamón ibérico, tapas andaluzas y pinchos donostiarras creativos, sin olvidar su presencia en ensaladas magistrales rociadas, a ser posible, con aceite extravirgen de oliva “Olvero”, de la almazara jienense de Arjonilla, galardonada con 27 premios internacionales.

Recomendaciones

Para una perfecta conservación, lo ideal, es mantenerlo refrigerado a una temperatura de entre 8º y 10º y sacarlos de la nevera antes de su consumo.

Precios: Caja de 2Kg. 20 €. // Caja de 3 Kg. 26 €. Incluido transporte.

HUERTAIBERIKA, S. L. Carretera Viso 1, 04113, Nijar (Almería) tomateiberiko@gmail.com Teléfono: +34 607 718 214 / 687 812 069