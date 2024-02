La popular influencer boricua Ivelissa Ríos rompe esquemas al desfilar para Carlos Alberto en New York Fashion Week

Ivelissa Ríos, conocida en las redes como “Ivelissa Riendo y Comiendo” y una las más populares influencers puertorriqueñas, desfiló en la apertura de New York Fashion Week (NYFW) y rompió esquemas en la pasarela del diseñador Carlos Alberto.





“Estar en esa pasarela me hizo sentir libre, fuerte y bien. Muchas veces te dices que no estás cualificada, que no tienes experiencia, pero el crecimiento viene cuando haces cosas para las que no estás cualificada ni tienes experiencia”, afirmó Ríos.

La colección del diseñador puertorriqueño Carlos Alberto, reconocido por crear trajes para las candidatas al Miss Universo, llevó por nombre “El Jardín del Palacio de Versalles” y fue parte de las presentaciones de apertura de New York Fashion Week en la pasarela de “Made in Puerto Rico.”

“Quiero seguir caminando fuerte, dejando huellas, pero sin pisar a nadie”, añadió Ivelissa Ríos.

“Ivelissa Riendo y Comiendo” es una comunidad que nació en medio de la pandemia, mientras cocinaba, hacía reír a sus seguidores y les hablaba sobre cómo venció el alcoholismo para lograr bajar 60 libras. Ríos es una madre de tres hijos que lleva la sazón boricua en su contenido en las redes sociales.