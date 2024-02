El macro-timo 2030

Sr. Margallo, con todos mis respetos, que Vd. defienda la Agenda 2030 argumentando que fue aceptada por más de 120 presidentes de otros tantos países, me resulta, como poco, ridículo argumento. Vd. sabe, mejor que yo, que les timaron de mala forma, y que nos siguen timando hasta límites intolerables ¿y Vd. ha tragado ese ardid, ese descomunal timo? ¡increíble!



Toda persona elementalmente informada sabe que a esos que aceptaron de entrada la tal agenda, les leyeron los 17 objetivos, con ello les dejaron boquiabiertos, se quedaron con el artificio enunciativo y se fueron tan ignorantes. Los más espabilados se han mantenido al margen totalmente o bien han expresado su radical rechazo tan pronto como leyeron un poco más allá de los titulares; ¿ha leído Vd. algo más que los titulares?

Solamente los fatuos mamertos que no leen y los hipócritas carmándulas como el Perico español y la Úrsula europea, entre otros muchos, han encontrado su cielo ideológico en ese descomunal timo de los tahúres globalistas que quieren cambiar el mundo eliminando gente, desguazando a muchos otros y robotizando a los demás; todo para subirse ellos a dominar la madre Tierra.

Desde aquella farsa de los trileros en 2013, han pasado 10 años de nefasta difusión por todo el Occidente más izquierdista e inculto, llamado progresista, que trata de engatusar a la población por todos los medios lícitos y sobre todo ilícitos. Lo primero que se constata es que los contenidos reales de SÓLO los enunciados está mucho peor que antes; pero las engañosas trampas contenidas en la explicación de cada objetivo han prosperado tanto que nuestro mundo está mil veces más corrompido que antes, y sólo en 8 años de agenda.

El centro está en la ONU, invadida por crapulosos sicofantes a sueldo de los grandes plutócratas globalistas. A sus órdenes tenemos a la Unión Europea sometida colaboracionista con sus dirigentes comprados, además de engatusados o aherrojados para que se mantengan firmes; muchos como auténticos papanatas sin enterarse de la realidad, o sea cagalindes nefelibatas.

Y llegamos al gobierno español, volcado en los más degradantes planteamientos de la agenda: la ideología de género llevada a su ápice más depravante; la más dañina posible educación de la infancia contra el criterio de padres y muchos educadores porque va en beneficio de los pederastas; la destrucción del campo como productor de alimentos y supervivencia; la cultura de muerte llevada a su máximo exponente con asesinato abortista y “la muerte indigna”; el incremento de niños y familias vulnerables que lleva a una dependencia jamás vista en España; la farsa del clima o climodemia (pandemia del clima) con sus innumerables secuelas empobrecedoras y des-protectoras. Suma y sigue …

La ONU manda, la OMS, la UNESCO, la Unión Europea y el sanchismo servilmente obedecen y dictan leyes que asustan a toda persona, familia, asociación o grupo social que no esté agendo-fanatizado. Algún ejemplo:

- El Comité de Derechos del Niño en la ONU, excluye a los padres de todo lo referente a la salud del niño; la razón es que ese Comité se centra en promocionar la ideología que impulsa a los niños a transicionar por disforia de género. Manda a los gobiernos que el las escuelas se ideologice a los niños desde los tres años ¿Existe una forma más abyecta y malvada que esa para destruir infancia?

- Los valores que promociona la agenda son algunos como: la raza, el sexo, la orientación sexual, las identidades colectivas y en especial pertenecer al colectivo LGTBIPQA+, el menticidio o crimen contra la mente mediante el uso deliberado de la mentira por parte del gobierno, el woke o aislamiento de la persona que se enfrenta al pensamiento único, etc.

- La ONU, y por tanto la agenda, funcionan sobre todo con donaciones de los globalistas que a su vez son grandes plutócratas. Pues bien, en el Comité de los Derechos Humanos, formado por representantes de 47 países, 15 de esos países persiguen a los cristianos sistemáticamente, 4 de esos países son dictaduras comunistas, varios países más violan continuamente los derechos humanos de su pueblo y algunos tienen legalizado el asesinato abortista. Son países que están encargados por la ONU para velar y denunciar la violación de Derechos Humanos.

La Agenda 2030 es la obra con las piltrafas más cínicas y repugnantes que los humanos han ideado. Los tarúpidos (personajes de ideas absurdas) que la inventaron, destilan la más refinada maldad. Utilizan el lenguaje más ladino y maulero conocido, con enunciados de buenismo someten voluntades para llevar a cabo el matonismo más despiadado que se haya visto. Si la agenda llega a su culmen habrá perecido el 80% de la humanidad, ya que su idea de población sobre la tierra no debe sobrepasar los mil millones de habitantes; habrán, pues, liquidado a los otros siete mil millones que a ellos les sobran sobre la faz de la Tierra.

¿Se puede estar a favor o funcionar siguiendo los dictados de esa agenda 2030?

Pues conste que nos están tratando de sojuzgar con ella la ONU, la UE y el sanchismo, por lo que nos toca directamente.