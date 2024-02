Iris Gheigbó, piensa en regresar al pasado

¿Qué será?, quise ser rosa y no intervenir, en mi interior no sentir, ahogarme en un vaso de leche fresca, pero sigo siendo yo. Saqué el pasaporte para regresar a mi Caracas a vivir, vuelta al pasado y punto final, lugar donde comencé lo que ahora debo continuar, yo, única y universal, verdaderamente loca, irritada y abandonada. Quiero marchar porque me llevo mal, demasiado regular con los seres de otra naturaleza, muerta ella y distinta a la mía. Marchar y dejar atrás pero ya no, no podría comenzar de nuevo.