​50 actores, de entre siete y 18 años, darán vida al musical de musicales “Sonrisas y Lágrimas”

“Sonrisas y Lágrimas - The Sound of Music” se estrenará el 14 de marzo de 2024 en el Auditorio Plácido Domingo de Madrid. 50 jóvenes actores de entre 7 y 18 años conformarán los elencos que darán vida al legendario musical de Howard Lindsay y Russel Crouse. Sonsoles Rodríguez Villar y Lorenzo Toneatto asumen la dirección de esta nueva producción de Glee Club Academy que cuenta con la única licencia oficial del musical en España otorgada por Concord Theatricals The Sound of Music Youth Edition.





Las canciones de “Sonrisas y Lágrimas” se podrán disfrutar en su versión original en una gran escenografía creada en Reino Unido para ser lo más fiel posible al musical original, al igual que el vestuario diseñado y fabricado en Londres a tal fin. Además, habrá representaciones con los diálogos en castellano y otras íntegramente en inglés.

Esta producción cuenta con un plus de valor social, todo el beneficio generado se donará a la Fundación Altius España, entidad sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento y ayuda de familias con escasos recursos. El joven elenco ha decidido renunciar a ningún tipo de honorario en pro de esta causa solidaria.