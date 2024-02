​Minicuentos

SINFONÍA RUIDOSA

La bala disparó, el arma se enconchó.

LO QUISO MATAR La tarde estaba calurosa y sedienta, los rayos solares rebotan en la calle que lloraba por las quemaduras en su humanidad. Y desde el banco de alistador del arte del calzado, allá por los años 1981 o 1982 El MILPA, le dijo: "si te vas a Costa Rica te mato". Pero no lo logró, ahora muere de ansias y de rabia. Pero sigue en sus andanzas sembrando. Todo se le marchita.

EL MILPA El rayo cayó muchísimas veces en el mismo lugar. Es fácil comprender, convirtiéndose en una especie peligrosa, y sigue sembrando especies, es la oveja negra que daña y daña.

LENGUA Y LENGUAJE Una vez un espejo derruido de pared, los ojos y sonrisa del león hablaron, y aunque duerma ríe.

LADRAR Al caer la aurora, los animales cantarán y ejecutarán sus mejores melodías, y los muros, puertas y lechos se derrumban, pues, las montañas se entremezclan y se han esparcido sus arenas.

HUMILLACIÓN O CASTIGO Al caer la tarde, y ver venir la noche, la humillación no es el pago, es la injusticia, como castigo a lo desconocido.

VIDA Durante años vivió en otra vida, no está invertido.

EN LAS PAREDES DE LA MENTE En un país, no recuerda el nombre, qué pasó, no sé, y se fue. La imaginación se le fugó.

FUE UN SUEÑO LINEAL Cayó la pared y la hormiga despertó y se puso a reír de ver un elefante encima de ella.

LA EMBOSCADA Era aproximadamente de tarde. El camino estaba polvoriento, caminaba con algo de dificultad por el problema que tenía en sus ojos, lo único que le motivaba era encontrarse con sus adláteres, pero resultó lo inesperado, en cierto sector lo esperaban y lo emboscaron y lo mataron. Pero se sabe. Ahí finaliza toda una solemne historia.

LA CASA DEL REFUGIO Era una mañana cadenciosa propicia para el perdón, pero prevaleció la traición. Presuntamente esa amistad (es) eran sinceras, pero resultó lo que jamás se esperaba, los llegaron acorralar, a matar, y lo más sospechoso es que, uno de ellos salió del refugio quince o veinte minutos antes de la masacre, esa es la sospecha.

SEPTIEMBRE 1973 Elrío rugía como condenado, y una guitarra lejana se escuchaba, era un grupo de cuatro, ahí mismo los acribillaron a balazos por un tapazo.

LOS TAPAZOS En los pocos minutos del tiempo, la luz del día reflejaba la imaginación, y dimensiones paralelas que han sido una constante en los tiempos, por los tapazos, la indisposición impera…, por ello el Camaleón cambia de color, pero este Camaleón no sabía qué color escoger, está oveja camaleonera fue fusilada, quedó viva, algarete y, como disco rayado. Sus tapazos fueron su peor arma.

EL VIOLÍN HIZO UNA GRIETA Hacía tiempo un violín estaba guardado, pero un día en la interioridad de la casa se escucharon sonidos dulces, el violín endulzó el alma ardiente, hasta dejarlos en ridículo y, cuando bostezó y gritó todas las paredes se derrumbaron.

DEL RÍO UN PESCADO El tiempo en esos instantes estaba sereno, no pensaba nada, pero si se reía porque eran tiempos de fulgor en el remanso del río, un pescado de color celeste, se le veía toda la osamenta, se aproximó hasta cuasi los pies, tenía ojos lindos y como que quería salirse, sonreía al tiempo no supo cuánto tiempo estuvo, está dentro de los cálculos, y se fue dejando un inmenso peldaño de libertad, paz y amistad.