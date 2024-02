‘El Barrio’, en el Teatro Lara de Madrid

El Barrio, obra escrita y dirigida por Diego Da Costa, se estrenó en el Teatro Lara el 16 enero de 2024. La obra, que estará en escena hasta el 5 de marzo, aborda la masculinidad tóxica en los ambientes de barrio y la dificultad de los hombres para expresarse emocionalmente. Mediante el reencuentro de tres amigos de la adolescencia, se experimentará lo que supone volver a un lugar en el que las cosas ya no son como antes.



La pieza teatral está protagonizada por Jaime Macanás, Rober Pascual y el debut como actor de Alfonso Muñoz. La función podrá verse todos los martes, hasta el 5 de marzo, a las 19:30 horas en la Sala Lola Membrives.

Tres amigos de la adolescencia se reencuentran tras varios años sin verse, tras la muerte repentina de un amigo en común. Mediante este encuentro, y después de haber salido del barrio, se mostrarán las diferencias que surgen entre ellos y hasta qué punto son esclavos de la imagen de lo que debe ser un hombre o lo que creen ellos que eso significa.

El Barrio reflexiona sobre la masculinidad en los ambientes de barrio, la manera en la que se relacionan los hombres entre sí. Pese al avance de la sociedad y una mentalidad orientada hacia la igualdad, la pieza debate sobre la manera en la que influye el esquema hetero-patriarcal en las vidas de los hombres, sean LGBTQ+ o no.

El Barrio nos presenta a Darío, que recibe la inesperada noticia de la muerte de un amigo de su antiguo grupo del barrio de su adolescencia. Después de varios años sin ir, y tras pensarlo mucho, decide volver y cerrar viejas heridas que todavía siguen abiertas. Durante su regreso, se reencontrará con Daniel, su mejor amigo de entonces, con quién vivió una relación personal muy intensa y ambigua. También volverá a verse las caras con Adrián, un amor que pudo ser, pero con el que nunca se atrevió durante su juventud. Los tres vuelven al Barrio, pero ya no son lo que eran. ¿Conseguirán volver para avanzar?



Segunda producción de la compañía La Joie de la Colina, tras el éxito de Ayer intenté suicidarme. Texto y dirección de Diego Da Costa, con producción de Julio Viñuela Gavela, junto al propio Diego Da Costa. El reparto está formado por Jaime Macanás, Rober Pascual y Alfonso Muñoz; música original de Julio Viñuela Gavela, ayundatía de dirección de Constanza Araya Aránguiz, diseño de iluminación de José Carlos Gutiérrez, el técnico en función será Juan Medinilla y fotografías de José A. Fernández de Córdoba.