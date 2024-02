​¿Qué hará el Ibex si los bancos dejan de subir?

En 2023, los principales bancos españoles lograron excelentes resultados financieros y marcaron hitos de beneficio y crecimiento. BBVA registró un beneficio récord de 8.019 millones de euros, un 26,1% más, lo que pone de relieve su fortaleza en mercados como México y España. Santander informó de un aumento del 21,5% en el beneficio por acción (BPA) y un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 15,1%, lo que refleja su enfoque en la eficiencia operativa y la transformación digital. CaixaBank no se quedó atrás, registrando un aumento del 54% en sus beneficios hasta 4.816 millones de euros. Aunque estos resultados son muy buenos, no están exentos de desafíos si empezamos a descontar expectativas, que de eso se trata al invertir en Bolsa. La presión para aumentar las provisiones ante la incertidumbre macroeconómica, el impacto de la subida de tipos sobre empresas e individuos, los posibles problemas derivados del sector inmobiliario, la capacidad de mantener o no márgenes y los posibles cambios en la política de tasas de interés son preocupaciones comunes para el sector. A pesar de un crecimiento notorio, el futuro inmediato plantea interrogantes sobre si se podrá mantener esa trayectoria ascendente en un entorno económico potencialmente volátil. Desde una perspectiva más amplia, es importante considerar el impacto que estos grandes bancos tienen en la Bolsa española, y en particular en el Ibex 35. Estas empresas no sólo representan una gran parte de la capitalización de mercado, sino que también son un barómetro de la confianza económica. La banca española ha estado impulsando el crecimiento, pero una desaceleración en el desempeño podría tener un impacto significativo en el índice. El comportamiento del Ibex-35 está estrechamente relacionado con la solidez y estabilidad de sus componentes de mayor tamaño. Si los bancos enfrentan dificultades para mantener el ritmo de crecimiento, la confianza de los inversores puede disminuir y el índice puede ajustarse. La importancia de los bancos españoles va más allá de sus respectivos balances. Su evolución refleja la recuperación económica y la confianza en el mercado español. Así las cosas, mientras el mercado celebra de forma más o menos generalizada los éxitos del sector, toca mantener una visión equilibrada y considerar esos desafíos una vez que, con respecto a las cotizaciones, se ha corrido mucho ya. La resiliencia y adaptabilidad de estas empresas en 2024 serán cruciales para el panorama del sector y del propio índice.