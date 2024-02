Las pernoctaciones extrahoteleras aumentaron en 2023 un 4,4% respecto a 2022 y superaron las de 2019

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en España en 2023 la cifra de 137,0 millones, lo que supone un aumento del 4,4% respecto a 2022 y un 4,8% por encima de 2019, año previo a la pandemia, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).





Mientras las estancias extrahoteleras de residentes tuvieron un desempeño prácticamente plano, con un leve crecimiento del 0,1%, las de no residentes repuntaron un 8,1%.

El 50,9% de las noches en estos establecimientos se realizaron en 2023 en apartamentos turísticos, el 34,5% en campings, el 9,1% en alojamientos de turismo rural y el 5,5% restante en albergues.

APARTAMENTOS

Por lo que se refiere a las reservas en apartamentos turísticos, aumentaron un 3,1% en el año 2023. Las de residentes descendieron un 1,9%, mientras que las de los no residentes aumentaron un 5,5%.

Canarias fue el destino preferido para alojarse en estas dependencias, con más de 25,1 millones de pernoctaciones, un 4,2% más que en 2022. Reino Unido se consolidó como primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 15,8 millones de pernoctaciones, un 5,3% más que en el año anterior.

Las estancias en campings aumentaron un 6,2% en 2023. Las de residentes crecieron un 2,5% y las de no residentes un 10,9%. Cataluña fue el destino preferido, con 19,2 millones de pernoctaciones, un 4,3% más que en 2022. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 22,6% del total de pernoctaciones, un 15,7% más.

Respecto a los alojamientos de turismo rural, las reservas aumentaron un 3,7% en 2023. Las de residentes disminuyeron un 0,3% y las de no residentes aumentaron un 15,5%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 4,2% más que en 2022.

Las pernoctaciones en albergues aumentaron un 7,4% en el conjunto del año 2023. Las de residentes disminuyeron un 3,9%, mientras que las de no residentes aumentaron un 19,9%. Por comunidades, Galicia fue el destino preferido, con 1,3 millones de pernoctaciones.

En el año 2023, el índice de precios de apartamentos turísticos registró un aumento medio del 8,3%, el de campings un 5,4% y el de alojamientos de turismo orural un 4,9%.