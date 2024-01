​Tendencias del 2024 en decoración y tecnología para el hogar

Existen mil y una tendencias que se adaptan a cada gusto y necesidad, y siempre con el objetivo de hacer un hogar no solo visualmente atractivo, sino también confortable, ya que, según datos que maneja Kronos Homes, pasamos una media de 16 horas diarias en casa, una cifra que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de un mayor teletrabajo y la gran oferta de ocio a la que podemos acceder a través de nuestros dispositivos móviles. Esto convierte a nuestro hogar en un espacio que utilizamos para trabajar, descansar, hacer deporte y divertirnos.





El año 2024 llega pisando fuerte en materia de diseño, tecnología y decoración. Los expertos de Kronos Homes nos muestran las principales tendencias para este año que hablan del contraste entre la calidez y el atrevimiento en los colores, una apuesta por la sostenibilidad, espacios multiusos y la tecnología que nos hace la vida más fácil:

1. Texturas y tejidos atrevidos

Las tendencias de decoración del 2024 no dejan lugar para la sobriedad y la discreción. Se llevan los tejidos llenos de vida y las texturas atrevidas, que se extienden a los sofás, cortinas, cojines y ropa de cama, aportando un toque audaz y contemporáneo. Lo ideal es crear un estilo ecléctico, experimentando con colores, telas y patrones para conformar espacios con personalidad propia.

Terciopelo de color Las nuevas tendencias invitan a acabados metalizados que, en combinación con colores como el morado o el amarillo mostaza, resultan perfectos para pequeños cojines sobre el sofá o la cama.

Piel de animal sintética Las alfombras y mantas con textura de piel sintética en colores inusuales, como el verde esmeralda o el azul eléctrico llamarán la atención.

Jacquard geométrico Los tejidos jacquard con patrones geométricos son perfectos para cortinas o incluso tapicería, aportando un apunte contemporáneo a cualquier estancia.

Estampados tropicales Ropa de cama, almohadones o incluso el papel de la pared con estos motivos contribuirá a crear un ambiente fresco, juvenil y divertido.

Lino con textura Los textiles, y en especial las colchas y sobrecolchas, elaboradas con un lino con relieve están de moda para este 2024.

Mezcla de patrones No hay que tener miedo a las mezclas, como combinar rayas con flores o cuadros para lograr un estilo moderno y atrevido.

Tapices murales Los tapices murales, especialmente si son llamativos, consiguen poner el foco visual en un rincón determinado de la estancia.

Alfombras de pelo o muy estructuradas Elegir alfombras de pelo largo o muy texturizadas consigue crear una sensación de confortabilidad en cualquier estancia.

Piedra o madera como base Hay que tener en cuenta que si experimentamos con texturas, tonalidades o patrones arriesgados debemos incorporar como base la madera, la piedra o colores neutros para evitar la saturación visual.

2. Peach Fuzz, el color de moda

Cada año, Pantone revela cuál es la tonalidad elegida como tendencia y este 2024 se ha decantado por el tono Peach Fuzz, un color a medio camino entre el rosa melocotón y el naranja pastel. El propio Instituto Pantone lo define como "un tono melocotón suave y aterciopelado cuyo espíritu envolvente enriquece la mente, el cuerpo y el alma".

Este tono, que implica cercanía y conexión, rebosa calidez, suavidad y una elegancia acogedora, lo que le hace perfecto para introducirlo como color en las paredes o en el mobiliario. Estos son algunos elementos de decoración que, según los expertos de Kronos Homes, son candidatos a lucir esta tonalidad:

- Cabecero de la cama, cómoda o aparador: aportarán un toque de suave elegancia a una habitación. - Marcos fotos, velas, jarrones o arreglos florales: como punto focal, atraerán todas las miradas. - Sillas, butacas y sofás: ideales si se apuesta por una frescura contemporánea. - Azulejos o paredes: crearán sensación de cercanía y suavidad a cualquier estancia. - Alfombras, toallas o fundas nórdicas: los tejidos en estos tonos son acogedores y confortables.

En cuanto a los colores que combinan con la tonalidad Peach Fuzz, destaca sobre el todo blanco, pero también puede quedar muy bien con toda la paleta de terracotas, beige y marrones, con los que formará una combinación romántica. Para personas que gusten de fuertes contrastes, poner esta tonalidad en contraposición con el verde y cualquier tonalidad de azul provoca un resultado intenso, que no pasará desapercibido.

3. Una mirada a lo natural

La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de las tendencias en decoración e interiorismo para 2024. Este año, la mirada se dirige hacia lo natural, lo que implica materiales que reflejan una manera de vivir más consciente y respetuosa con el medio ambiente:

Madera certificada La madera recuperada y certificada, de calidad, otorga una sensación de calidez que solo se consigue con estos materiales naturales, que además cuentan con la ventaja de tener una larga vida útil. Es importante que sean gestionados de manera sostenible para reducir el impacto medioambiental.

Conexión con la naturaleza Este año se reconecta con la naturaleza en todas sus vertientes, lo que permite integrar plantas, agua y piedra como bases decorativas para crear un ambiente armonioso. Si además se inunda de luz natural las estancias, el resultado es un escenario de bienestar, relax y tranquilidad que todos necesitamos en nuestro día a día.

Fibras orgánicas En el uso de los textiles destacan las fibras orgánicas, como el lino, el algodón orgánico o el bambú. Si proceden de fuentes sostenibles y son gestionados a través de fórmulas ecológicas aportarán un extra de calidad a nuestro hogar. Se pueden aplicar en cortinas, tapicería, ropa de cama o alfombras.

Espacios versátiles y funcionales El objetivo es conseguir espacios multifuncionales y flexibles, para adaptarlos a múltiples necesidades. El diseño tiene que estar enfocado a medio o largo plazo, evitando comprar muebles y objetos decorativos de usar y tirar.

4. Tecnología que hace la vida más fácil

El avance tecnológico se hace un hueco en las tendencias para 2024 para hacernos la vida más fácil. Los expertos de Kronos Homes nos muestran que dispositivos automatizados afrontan el reto de aumentar nuestro confort:

Asistentes de voz llenos de estilo Los asistentes de voz más modernos no solo son útiles, sino que además se integran perfectamente en la decoración del hogar. Pueden funcionar como altavoces y son capaces de controlar las luces y los electrodomésticos del hogar.

Iluminación personalizable La iluminación inteligente permite el control remoto de las luces de la vivienda, ajustando la intensidad y el color para crear ambientes personalizados en función de nuestros gustos y necesidades. Así, podemos programar rutinas diarias mejorar la seguridad del hogar o crear sensaciones, pidiendo, por ejemplo, la simulación de un amanecer.

Arte digital en movimiento Enmarcadas al estilo tradicional, las pantallas muestran obras de arte digitales o nuestras imágenes favoritas, evocando diferentes sensaciones, emociones y atmósferas, e influyendo a su vez en la decoración.

Jardines interiores Los jardines interiores inteligentes están de moda. La combinación de tecnología y naturaleza permite crear espacios verdes con iluminación y riego automáticos. A través de la conectividad Wi-Fi o el sistema bluetooth se pueden monitorizar estos espacios verdes interiores en remoto, lo que resulta ideal para segundas residencias.

Espejos multifuncionales Los espejos multifuncionales nos informan de las noticias diarias más destacadas o el tiempo, y también se pueden programar para que nos recuerden rutinas de salud o belleza, e incluso una rutina de ejercicios. Su diseño, moderno y elegante, resulta ideal para baños, dormitorios y vestidores, con la ventaja añadida de que pueden controlarse mediante aplicaciones móviles, comandos de voz o gestos.

Electrodomésticos inteligentes Los electrodomésticos inteligentes, eficientes y personalizables, se conectan a Internet y se les puede controlar a través de nuestro teléfono móvil. Además, ofrecen opciones de personalización, como ajustar la temperatura de la nevera según su contenido o programar lavadoras según la carga.

Desde Kronos Homes señalan: "Al planificar la decoración de las diferentes estancias de una vivienda se pueden tener en cuenta las tendencias actuales, pero siempre adaptándolas a nuestros gustos. No se trata simplemente de seguir lo que está de moda, sino de incorporar los elementos más novedosos de manera que se ajusten a nuestras necesidades y estilo de vida. De esta manera conseguiremos que nos hagan la vida más fácil y estemos cómodos en una casa con personalidad propia".