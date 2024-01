​Miguel Induráin, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Sylvain Chavanel y Pruden Induráin en la Škoda Titan Desert Morocco 2024

El equipo Kosner - Saltoki Home afronta una nueva edición de la Škoda Titan Desert Morocco 2024, esta vez junto a OD Hotels y Nexum, y para ello ha presentado oficialmente este martes en Madrid la composición del bloque que participará en la mítica prueba en el desierto, que se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo. El acto ha contado con algunos de los integrantes del equipo que tomarán la salida en Marruecos, como Miguel Induráin, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Sylvain Chavanel o Pruden Induráin.





Una de las grandes estrellas de la carrera será Miguel Induráin, ganador de cinco Tour de Francia y 2 Giro de Italia. El exciclista navarro, que repite tras su presencia en la edición del año pasado, ha afirmado que se trata de una gran experiencia, pese a la dureza de la carrera: “Los paisajes que pasas por Marruecos, tanto en el Atlas como luego en el desierto, son espectaculares, además de la convivencia de intentar que todo el mundo acabe la prueba. Lo pasas mal, pero también quieres volver. Voy a intentar acabar y a disfrutar del equipo que llevamos”.

Óscar Pereiro, que también sabe lo que es conquistar el Tour de Francia, disputará por tercera vez esta prueba en las dunas de Marruecos. El gallego ha señalado lo más complicado a la hora de disputar una prueba como la Titan Desert: “Lo difícil es estar tantas horas sin descansar las piernas. Te pones de pie por necesidad más que por obligación. El sufrimiento psicológico es no ver absolutamente nada en el horizonte y no saber dónde se acaba”.

Otro de los integrantes del equipo Kosner - Saltoki Home será Luis León Sánchez, vencedor de 4 etapas del Tour de Francia y de una París-Niza, que el año pasado ya participó en la Škoda Titan Desert Almería y en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia. El murciano ha asegurado que afronta el reto con muchas ganas, pese a ser la primera vez que disputa la prueba marroquí: “Sabemos a lo que vamos a Marruecos. Lo mejor es compartir equipo con estas estrellas: con Pereiro tuve la suerte de hacerlo en profesionales y Miguel ha sido mi ídolo desde niño. Vamos a intentar aprender lo máximo posible. Lo mejor es el día a día. Soy el novato del equipo en Marruecos y para mí va a ser todo nuevo. En Arabia Saudí ya tuve que aprender la navegación, en Almería a bajar lo más rápido posible, y ahora intentaremos estar cerca de los competidores”.

Junto a todo el equipo y, por supuesto junto a Miguel Induráin, compartirá maillot, como hicieron en Banesto, su hermano Pruden Induráin, que ha destacado cómo se prepara antes de correr la carrera y sus objetivos para la carrera: “Aprendemos rápido. Tenemos a nuestra disposición unos preparadores físicos y nos mandan unas pautas. Estamos intentando seguirlas. Voy a intentar no sufrir demasiado y llegar con alegría para disfrutar del campamento. Me apetece tener la ilusión, que había perdido, para competir”.

En la aventura por el desierto marroquí también participará Sylvain Chavanel, especialista francés en contrarreloj y que este año puede convertirse en un Titan Legend al acumular más de 3.500 km en esta prueba a lo largo de varias ediciones.

A REPETIR LA GRAN ACTUACIÓN

El Kosner - Saltoki Home fue una de las sorpresas de la última edición de la Titan Desert. El año pasado consiguió un histórico doblete al lograr el triunfo en la general femenina con Tessa Kortekaas y en el dúo mixto, formado por Iosu Torres y Ainara Elbusto, además de pelear por el triunfo en la general masculina hasta el último día.

Este año el equipo cuenta con dos nuevos colaboradores, OD Hoteles, grupo hotelero que comenzó en Baleares pero que hoy ya ha dado el salto a la península inaugurando hoteles en Madrid y en Barcelona, y Nexum, un grupo de inversión que aúna talento y esfuerzo para para encontrar las mejores oportunidades para sus clientes e inversores dentro del Real Estate.

EXIGENTE RECORRIDO

La Škoda Titan Desert Morocco 2024 destaca por la dureza de su recorrido. Los participantes tendrán que recorrer más de 600 kilómetros y 7.000 metros de desnivel acumulado a lo largo de seis etapas. La prueba arrancará en Boumalne Dades el 28 de abril y pondrá su punto final en la tradicional meta de Maadid, el 3 de mayo. Montañas, desierto, pistas rápidas y tramos de navegación se conjugan en una edición que estará llena de contrastes, sorpresas y desafíos para la expedición del equipo Kosner - Saltoki Home.