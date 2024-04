El Club Patín Esneca Fraga se juega la Champions este fin de semana

A las puertas de la gloria. Ahí se encuentra el Club Patín Esneca Fraga que, este fin de semana, disputa la Final Four de la WSE Champions League en el Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña.



Después de tan solo tres temporadas de andadura en el hockey patines femenino, el equipo de la capital del Bajo Cinca está a un paso de convertirse en el mejor de Europa, lo que sería todo un hito para el deporte aragonés femenino.

La expedición fragatina se ha desplazado ya hasta tierras gallegas. “Estamos preparados para afrontar nuevos retos. Hemos trabajado con mucha intensidad y vamos a por todas”, manifestó Albert Pinyol, presidente del Esneca Fraga.

En la cancha, les espera el HC Coruña el sábado a las 19:30 en el que será el primer partido de esta Final Four.

A pesar de que las coruñesas podrían tener el factor pista a su favor, “sabemos disputar y ganar partidos bajo mucha presión y estoy convencido de que nuestras jugadoras se sobrepondrán al ambiente de Riazor” añadió Pinyol, que también confió en el apoyo de la afición desplazada a A Coruña.

A falta de 4 jornadas para que finalice la OK Liga Iberdrola, el Esneca Fraga le saca una distancia de 14 puntos de ventaja al equipo gallego. Sin embargo, el entrenador de las fragatinas, Jordi Capdevila, subrayó que "debemos centrarnos en esta competición al 100%, no tiene nada que ver el juego constante de la competición doméstica con una eliminatoria a partido único como la de este sábado". Asimismo, añadió que "nos lo jugamos todo en 50 minutos, tenemos que salir concentradas al cien por cien", sentenció.

Si el CP Esneca Fraga gana el encuentro del sábado contra el HC Coruña, el partido definitivo que puede llevar a las aragonesas hasta lo más alto del olimpo deportivo continental se disputará el domingo a las 12 en el mismo escenario. El rival será el vencedor del otro match de la Final Four, que enfrenta al HC Palau de Plegamans y al CP Vila-sana.

“Más allá de lo que ocurra este fin de semana, haber llegado tan rápido a los umbrales de la gloria deportiva es toda una hazaña y, sin duda, ya es un logro histórico para el deporte de Aragón”, concluyó Pinyol.