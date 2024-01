​Muestran el infierno de los animales en pleno centro de Valencia

El colectivo antiespecista València Animal Save ha vuelto a salir a la calle para mostrar mediante carteles y pantallas vídeos relacionados con la explotación animal, especialmente en la alimentación u otros aspectos como la experimentación animal y la peletería.





La dureza de las imágenes y vídeos emitidos generaron el pasado sábado gran impacto entre las personas que lo presenciaban, pues mostraban a los animales que son asesinados en mataderos y todo el proceso relacionado con la sádica explotación animal en cualquiera de las industrias.

"El pasado sábado salimos de nuevo a la calle con el fin de plantar semillas de empatía, ética y conciencia animal en la sociedad a través de las imágenes de las pantallas y los carteles relacionados con la pesca, los mataderos, los huevos y los lácteos, así como también conversando con las personas para que reflexionen sobre la brutal crueldad que sufren los animales al ser usados por la industria alimentaria y que estén al menos informados de que se puede vivir saludable en cualquier etapa de nuestras vidas consumiendo alimentos no procedentes de los animales ni de sus derivados", ha declarado María Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save. "Nosotros como activistas no pararemos de realizar este tipo de acciones, hay vidas en juego y no podemos mirar hacia otro lado", zanja la coordinadora.

Según cifras recabadas por el colectivo, unos 3.000 animales mueren cada segundo como víctimas del consumo humano y a ello se suman los animales marinos, cuya cifra es incontable.

Aunque los animales de nuestros mares por desgracia suelen tener menor consideración todavía, sufren y mueren con una tremenda angustia hasta la asfixia total y casi la mitad de plásticos encontrados en nuestros océanos provienen de las redes de pesca, lo que también provoca la muerte de otros animales como tortugas.

Cada año se ejecutan en España 850.000.000 animales sólo para consumo humano con una vida de reclusión y miseria para ser finalmente ejecutados y acabar en los platos o en la basura (unos 18000 millones de animales criados para consumo acaban en la basura, según un estudio publicado en la revista Sustainable Production and Consumption).

POR LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES DE ANIMALES

El veganismo es una filosofía ética de vida que excluye a los animales de cualquier explotación como sería la alimentación, la experimentación animal, entretenimiento, peletería o cualquier otra forma de la interminable lista de uso a los animales.

Desde el colectivo agradecen la labor de los santuarios de animales, lugares alejados de la explotación donde los animales reciben todos los cuidados y viven sus vidas tranquilamente. En ocasiones, se acude a hacer voluntariado en "Pollets de la terreta" o "El Rebrot de la vida", lugares donde los animales tienen todos los cuidados y viven tranquilamente sus vidas sin ser molestados por los egoístas humanos.

"Toda explotación es un horror y nuestras decisiones pueden ayudar a seres indefensos, los animales que día tras día sufren en cualquier fin para el que sean utilizados. El hecho de que la sociedad dé menor consideración a unos animales por pertenecer a una especie diferente está considerado por la RAE como el especismo, la discriminación por especie que por desgracia desde la infancia se inculca mediante el ocultamiento y la mentira", he señalado ante los medios de comunicación como portavoz de prensa en el colectivo.

Respecto a las alternativas vegetales, explican que en la alimentación cualquier receta de toda la vida se puede conseguir idéntica con productos solamente vegetales y que existen multitud de alternativas a las pieles de animales, lana, seda, cuero, los diferentes entretenimientos con animales y recomiendan comprar productos no testados en animales. En este aspecto, bajo el nombre de la sádica ciencia se torturan perros y otros animales en laboratorios, pero tú puedes elegir no contribuir.

Las personas veganas también disfrutamos el sabor del queso, tortillas de patata, productos "cárnicos", yogures o productos del "mar" con la diferencia de utilizar solamente productos vegetales que recomiendo especialmente que sean de proximidad y con ello se contribuye a evitar toda la miseria contra los animales, pero, sin embargo, disfrutas igual.

A las personas veganas nos gustan estos productos, pero priorizamos los sentimientos de los demás a nuestro egoísmo propio y si se puede hacer en versión vegetal, pues lo disfrutamos y además seguramente no tengas idea de todo lo que puedes hacer delicioso con tofu o lo bueno que está el seitán (un montón de sabores que no conoces te sorprenderán).

La soja texturizada sustituye perfectamente la carne picada y además de estar por todos sitios, es económica, deliciosa y nutritiva, pues poniéndolo 15 minutos a remojo antes de freírlo se infla y te dura un montón.

EL ANTIESPECISMO ES LA POSICIÓN ÉTICA QUE ABOGA POR LA IGUALDAD MORAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, OPONIÉNDOSE A LA DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA ESPECIE

Todos los animales, humanos y no humanos, somos seres que sentimos, sufrimos y intentamos disfrutar de la vida. Todos tenemos necesidades fisiológicas, afectivas y sociales. Ningún animal, humano o no, debería ser propiedad de nadie. Al igual que ningún hombre debe ser superior a una mujer o una raza es mejor que otra. Todos deberíamos ser iguales, en derechos, defensa y bienestar (bienestar verdadero y no el sello que te pone la industria para engañarte).

València Animal Save añade que el veganismo es únicamente por el respeto que merecen los animales, pero que beneficia positivamente a otros aspectos de la vida que "preocupan" a la sociedad, como la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo, pues imagínate los recursos que hacen falta para alimentar a millones, millones y millones de animales que traemos para explotar.

El veganismo es la consecuencia del antiespecismo, un posicionamiento hacia un mundo ético y justo para con todos los animales del planeta. Decantarte por el veganismo refleja un alto nivel de conciencia y respeto hacia la vida.

El veganismo rechaza toda esclavitud y explotación animal sea del tipo que sea. Una persona vegana no come ningún alimento de origen animal, pero tampoco se viste con prendas de piel de animal ni utiliza productos o cosmética que haya sido testada con experimentación animal.

Ser vegano es un compromiso maravilloso con uno mismo, ya que aporta una calma profunda al saber que ningún animal sufrirá más por nuestra culpa, pero lo más importante no es como nos sentimos, es todo el infierno que estamos evitando.

Es interesante que veas documentales como Terrícolas – Earthlings , pues es necesario un cambio de percepción respecto a los demás animales.

Otras víctimas las hemos visto durante el fin de semana expuestas como si fueran zapatillas en la feria medieval del despiadado Ayuntamiento de Alfafar (mi siguiente artículo será para denunciar este aspecto).

AHORA YA DEPENDE DE TI

En general, todos los animales, humanos y no humanos, compartimos la capacidad de sentir. Queremos evitar la muerte y no deseamos que nos dañen o nos encierren (esto es lo realmente relevante a la hora de respetar a los demás).

Quizá no nos identifiquemos con la vida de una humilde vaca o una gallina, pero para ellas su vida es importante en el mismo sentido básico que lo es para cada persona y en consecuencia, no es más que una cuestión de respeto.

¿Por qué crees que en la infancia no nos cuentan los intereses de los demás animales y nos ocultan todo lo relacionado con la comida y otros fines en los que son explotados?

El veganismo está siendo cada vez más común, puesto que más personas descubren que pueden ayudar a evitar el sufrimiento y la muerte de animales sencillamente al reemplazar los alimentos y otros productos de origen animal por otras alternativas. Además, la difusión del veganismo contribuye a una reducción del especismo.

¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de esos animales condenados cada segundo a toda una vida de miseria, esclavitud y tortura?



El colectivo convocante promueve los derechos y protección de todas las especies de animales por igual y la actividad de la asociación que tiene grupos a nivel internacional puede seguirse a través de las redes sociales "València Animal Save".

Ahora, si sientes compasión y tienes ganas de crear un mundo mejor, te recomiendo liberar a los animales de tu día a día y encima, contribuyes a atajar la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

En lo que has tardado en leer mi artículo, una incontable lista de animales han sido torturados hasta la muerte con el pánico, crueldad y miseria que destaca en todo lo relacionado con la anacrónica industria que los utiliza como objetos.

Sigue la página mencionada y visibiliza documentales para cambiar la percepción hacia todas y cada una de las especies de animales, pues simplemente tenemos que ponernos en su lugar para entender que ningún interés tienen en formar parte del ciclo terrible e inhumano de la explotación.