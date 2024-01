Comienza Madrid Fusión

Madrid Fusión Alimentos de España conmemora su vigésima segunda edición bajo el lema "Donde todo comienza", "Where it all begins", una cita de más de 220 ponentes y 1.800 congresistas.



A lo largo de las últimas dos décadas, Madrid Fusión ha sido el punto de partida y epicentro donde se origina la excelencia culinaria, sirviendo como un espacio de encuentro para el talento emergente, el conocimiento y la innovación.

Para celebrar estas más de dos décadas de éxito, la organización tiene planeado una exclusiva fiesta hoy, lunes 29 de enero, por la noche, en la que se reunirá a la comunidad culinaria en una gran celebración.



La cumbre culinaria más destacada del planeta cerró una pasada edición histórica, superando sus registros anteriores en términos de asistentes, congresistas y cobertura mediática. Además, destacó por la creciente presencia de una audiencia más joven que nunca, ávida de escuchar las conferencias de chefs, productores, enólogos, pasteleros y panaderos.

Ifema, Feria de Madrid. Del 29 al 31 de enero.