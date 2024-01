“El mercado interpreta que el BCE ya habla de debatir sobre bajar tipos en algún momento este año”

Mensaje breve pero muy en línea con lo esperado por parte del BCE, que mantiene tipos en el 4,5% y lanza un mensaje positivo, en la medida en la que reconoce los avances en la lucha contra la inflación, pero firme, en el sentido de que mantendrá los tipos altos durante el tiempo necesario para conseguir llegar a su objetivo, del 2%, allá por 2025, es decir, el BCE aún no tiene la convicción de que la inflación va a regresar a su objetivo, tanto como para dar comienzo al ciclo de recortes de tipo de interés de manera inmediata.



Es importante estar pendientes de los datos que se publiquen. Es interesante porque en esencia deja abiertas las puertas a las bajadas de tipos, relativamente pronto -y por ‘relativamente pronto’ entendemos el verano de 2024-. Nuestro escenario central es que de mantenerse la tendencia actual y las condiciones actuales deberíamos ver bajadas de tipos antes del verano con un total de entre 75 y 125 puntos básicos en el año, dependiendo de la evolución macro.

El mero hecho de reconocer que ‘no se ha debatido sobre bajada de tipos’ implica que sí se ha hablado sobre ‘debatir acerca de bajada de tipos’. El BCE no debate, pero ya habla de debatir sobre bajar tipos en algún momento este año y el mercado parece interpretarlo así, con un movimiento de mejora de valoración de bonos en las curvas europeas, tras el comunicado y conferencia de prensa de Christine Lagarde.

En todo caso, entendemos que los datos de inflación, aún superiores al 3%, seguirán marcando la pauta de este proceso, por encima del deterioro de la macro europea, salvo en algún caso concreto como en España, claramente en peor situación que la estadounidense.

Prevemos además un crecimiento muy bajo en Alemania, que no deja de ser la locomotora de Europa, para este año 2024, lo que presenta la posibilidad de bajada de tipos en Europa antes que en Estados Unidos”, agrega. Dicho esto, el director de inversiones financieras de Mutualidad indica que “las bajadas van a ser bastante simultáneas. Vemos poco probable que el BCE se arriesgue a una bajada prematura, y el proceso de tipos irá de la mano en Europa y en Estados Unidos.

----------------------- Comentario económico de Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad