Sr. García-Page, “Salvados” y la verdad

A primeros de diciembre de 2023, el domingo día 3, se emitió el programa “Salvados”, en la Sexta TV. Una semana antes, aproximadamente, fui invitado a participar en el mismo, para lo que me solicitaron una serie de preguntas que yo podría sugerir para hacérselas a don Emiliano García-Page, Presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha.

“Parecioles” bien, según me comentaron para “engatusarme” con el hecho de aparecer en un programa televisivo.

El programa está grabado, casi una hora y media de debate con el Sr, García-Page entre mi compañero Ignacio y yo.

La realidad es que todo fue un “montaje”, por parte de la Sexta TV, para presentar a un anciano, yo, manifestando mis datos personales y poco, poquísimo más; otro poco de mi contertulio Ignacio, alumno de cuarto de periodismo.

A continuación apareció un señor perteneciente al PSOE que, “casualmente”, encontraron dando un paseo por una calle de Toledo... Después, creo que así fue el orden, se entrevistó a una señora de origen catalán y que se declaró “independentista”, simplemente, porque no le gustaron determinadas manifestaciones del señor Rajoy, porque ella, decía, nunca fue independentista... Más tarde dieron paso a dos personajes, mujer y hombre, originarios de unos pueblos de Castilla la Mancha, que lógicamente hablaron de determinados problemas “preparados” para que las respuestas política del Sr. García-Page fuera “políticamente correctas”... FIN DE SALVADOS.

Se omitió la mayoría del debate que mantuvimos con el Sr. García-Page, Ignacio y yo. “Discutimos” sobre la influencia moral y política que él “podría ejercer” sobre los Diputados electos de la Comunidad que representaba con Mayoría Absoluta.

Él lo negaba porque, según sus palabras, no tenía suficiente conocimiento de dichas personas... Yo, personalmente, le rebatí dichas declaraciones e Ignacio, mi compañero, lo confirmaba diciendo “yo estoy en la línea de Ángel”.

Emitido el programa escribí una carta a la persona del programa Salvados que contactó conmigo, indicando que me sentía engañado, utilizado y de haber sido un “juguete anciano” en manos de unos profesionales de los “MONTAJES INTERESADOS”.

Dicho todo esto, insisto en que al Presidente le “repetimos varias veces” su PODER e INFLUENCIA sobre los diputados electos de Castilla la Mancha, a los cuales él conocía y sobre los que él informó al PSOE, como era normal.

Los principios que defendía y defiende el Sr. García-Page son dignos de un político y, sobre todo, de una persona con firmes convicciones morales.

Con el Sr. García-Page se mantuvo una serie de “discusiones” enriquecedoras sobre sus posibles influencias reales con los diputados castellanos manchegos y sobre la ruina moral, personal y familiar de ciertos temas incluidos en la Ley del Aborto.

El Presidente me pareció una persona, honrada y políticamente correcta, pero cobarde ante la posibilidad de tomar decisiones públicas que pudieran dañarle (el decía que podrían perjudicar al Partido al que se debía).

Con sólo unos pocos diputados electos castellano manchegos, la Legislatura de Pedro Sánchez con sus Normas, Decretos y Leyes se irían al carajo.

Eso no es traición, ni manipulación, eso es poner sobre la mesa las cartas anteriores al 23 de Julio y si me apura las utilizadas en el 78, donde el mus terminaba con cuatro chatos y creyéndose todos ganadores.

Aquello fue política de convivencia es, de ahora, Señor García Page es POLÍTICA DE CONVENIENCIA AUTÓCRATA.

Un saludo al señor presidente de Castilla la Mancha, por su escasa valentía, pero que, seguramente, podrá convertirse, gracias a él, en la puerta que abra horizontes más honrados.