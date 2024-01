Aumenta la incidencia de la insuficiencia cardiaca en España

Dos estudios observacionales retrospectivos llevados a cabo en España sobre la carga de la insuficiencia cardiaca (IC) muestran cómo la incidencia, que se estima en 3,2 por 1.000 personas/año, aumentó en el periodo de estudio, mientras que los costes sanitarios disminuyeron un 50% durante los años que se realizó el seguimiento, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2019.



Estos son algunos de los resultados que arrojan ambos estudios impulsados por AstraZeneca, que persiguen proporcionar una visión global de la carga de la IC analizando historias clínicas anonimizadas, integradas e informatizadas.



“Aunque la carga económica de la IC disminuyó con el tiempo desde el diagnóstico, sigue siendo sustancial, incluyendo costes sanitarios directos como hospitalizaciones y atención ambulatoria, y costes indirectos, en particular, pérdida de productividad laboral”, afirma el doctor Juan F. Delgado, del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, investigador del CIBERCV (Centro de Investigación en Red de Enfermedades Cardiovasculares) y uno de los autores de ambos estudios.

Las historias analizadas pertenecían a pacientes con IC de nuevo diagnóstico que fueron estratificados por subgrupo de fracción de eyección, para estudiar los factores asociados con la hospitalización y muerte por IC, así como la evolución del tratamiento en el tiempo, y poder determinar la carga de la enfermedad y su evolución de forma global y por fenotipo. Se observó que los pacientes con IC son de mayor edad (casi el 60% de los pacientes con IC en este estudio eran mayores de 65 años), en particular los pacientes con IC con fracción de eyección preservada (ICFEp) y con fracción de eyección ligeramente reducida (ICFElr) que eran sobre todo mujeres.

“Hemos observado que las comorbilidades más frecuentes en los pacientes eran hipertensión (59,1%), enfermedad coronaria (33,1%), fibrilación auricular (28,2%), diabetes tipo 2 (27,6%) y enfermedad renal crónica (26,7)”, apunta el doctor. Además, estos pacientes tienen un alto riesgo de eventos adversos, que incluyen no sólo la muerte y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sino también infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y particularmente eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE), cuyas tasas fueron más altas en pacientes con fracción de eyección reducida (ICFEr), que además tenían una mayor prevalencia de diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, ictus y enfermedad arterial periférica.

“El infarto de miocardio es una causa importante de insuficiencia cardíaca, en particular de la ICFEr, y cuando el síndrome coronario agudo se complica con insuficiencia cardíaca, el riesgo de eventos cardiovasculares adversos recurrentes aumenta notablemente”, afirma el Dr. Delgado.

La importancia del inicio precoz del tratamiento

Se prevé que la prevalencia de la insuficiencia cardiaca aumentará en los próximos años debido al envejecimiento de la población y a la supervivencia de los pacientes con IC más tiempo como resultado de mejores opciones de tratamiento. En este contexto, el inicio precoz de un tratamiento de la IC es importante para disminuir la carga global de la enfermedad. “Hay mucho margen para mejorar la proporción de pacientes que están recibiendo medicamentos modificadores de la IC, lo que se traduciría en una fuerte reducción de la carga de IC”, explica el doctor.

No sólo es importante la aplicación precoz de un tratamiento que modifique la enfermedad, sino también la mejora en la coordinación entre los distintos niveles asistenciales; esto facilitaría la optimización del tratamiento, la disminución de periodos de discapacidad que contribuyen al absentismo laboral, y la mejora de la adherencia al tratamiento, que se asocia a una reducción de los costes sanitarios. En cambio, retrasar el tratamiento se asocia a un mayor riesgo de acontecimientos no deseados y a un aumento de los costes sanitarios.

¨Los médicos generalistas desempeñan un papel clave en el diagnóstico y el tratamiento crónico de los pacientes con IC. Nuestro estudio mostró que el número medio de visitas por paciente a la medicina general relacionadas con la IC era superior al de las visitas al especialista, lo que ofrecía más oportunidades de seguimiento y tratamiento. Una mejor coordinación entre los distintos niveles asistenciales reduce no sólo la hospitalización, sino también la mortalidad entre los pacientes con IC”, destaca el clínico.

Los costes sanitarios y la duración de las estancias hospitalarias varían según el fenotipo Si nos fijamos en los diferentes fenotipos, los costes sanitarios globales y relacionados con la IC por paciente fueron mayores en los pacientes con ICFEr que en los pacientes con ICFEp, con valores intermedios para los pacientes con ICFElr. Además, el uso de recursos sanitarios globales y relacionados con la IC y los costes por paciente fueron mayores en los pacientes con ICFEr en comparación con otros subtipos, ya que el uso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos es más frecuente en pacientes con ICFEr.

Las tasas de hospitalización por IC fueron particularmente altas y representan un punto de inflexión en la evolución de los pacientes con IC, ya que aumentan notablemente el riesgo de complicaciones posteriores. La duración de las estancias hospitalarias fue mayor en los pacientes con ICFEr que en los que tenían ICFEp, con valores intermedios para los pacientes con ICFElr. Del mismo modo, las bajas laborales fueron más frecuentes en el caso de pacientes con ICFEr que en los que presentaban ICFEp.

Los datos mostraron que en España la carga económica de los pacientes con IC fue elevada, aunque se observó una marcada disminución en el uso de recursos sanitarios durante el periodo de seguimiento, especialmente en el caso de las hospitalizaciones por IC que pasaron de 61,7 a 15,7 por 100 personas-año. Parte de este descenso podría atribuirse a un sesgo de supervivencia, en el que los pacientes menos enfermos que utilizan menos recursos sobreviven más tiempo que los pacientes más enfermos o con un retraso en la atención o el diagnóstico.

“Hay otros factores que pueden contribuir a esta tendencia, como el aumento del conocimiento de la enfermedad o la reciente disponibilidad de nuevos tratamientos más eficaces, lo que ha permitido mejorar el diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento de la IC”, afirma el Dr. Delgado. “Aún queda mucho margen de mejora, debemos seguir incidiendo en la importancia de la identificación y el tratamiento de los pacientes con IC en una fase temprana de la progresión de la enfermedad, reduciendo así las hospitalizaciones”, concluye.

Ana Pérez, directora Médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca, destaca que “una vez más se pone de manifiesto la importancia de la colaboración con las instituciones académicas y la necesidad de participar en la realización de estudios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes con patologías cardiovasculares como es la insuficiencia cardiaca, una enfermedad que afecta a más del 2% de la población adulta española, disparándose hasta el 9% en mayores de 80 años, y que conlleva frecuentes ingresos hospitalarios y un elevado riesgo de mortalidad, con un alto coste económico para el sistema sanitario”, subraya.