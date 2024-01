Aniversarios para olvidar y diarios de educación en libertad

Existen fechas que no se deben celebrar ni como aniversarios ni como centenarios. Algunas de esas fecha son memorizadas, interesadamente, como los fallecimientos de LENIN, de HITLER...

Me gustaría que cualquiera de los posibles lectores de este artículo, AÑADIERAN vía e-mail (a1942a@movistar.es) o vía WhatsApp (móvil 605242489), el nombre de aquellas personas, que entienden ellos no ser merecedoras de homenajes, en memoria de su fallecimiento.

Entre todos daríamos luz a la HISTORIA que no debe repetirse y al mismo tiempo iríamos BORRÁNDOLES del archivo universal de personas ilustres , por su legado NEGATIVO para el progreso de la HUMNANIDAD.

Mientras, reflexionemos: “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad” Aristóteles.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida” (Miguel de Cervantes).

“Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado” (Albert Einstein).

“La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer” (Antonio Gala).

“La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que le conduce al despotismo” (Barón de Montesquieu).

“No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo” (Henry F. Amiel).

“Mutatis Mutandis” hoy siguen existiendo, para desgracia del crédulo votante, los mismos gobernantes autócratas escondidos entre una amalgama de “fijadores” leguleyos, a sueldo, en las Cortes Generales y Organismos que se dicen Dirigentes.

“Mutatis Mutandis” los Pedros, los Patxi, los Oscar Puente, Las Yolandas autoritarias, las feministas “colocadas”, los juristas olvidadizos en el Consejo de Ministros, los advenedizos de corrillos amistosos, los charlatanes a sueldo fijo y seguro de pensión.

“Mutatis Mutandis” consideramos “dioses” a los que hablan dignamente y escriben con muchas faltas de ortografía... los cultos les llamarían “farsantes”.

Los “centenarios” o “aniversarios” deben morir, si con ellos dejaron de vivir millones de seres inocentes.

La Historia colonizadora del mundo que conocemos, tiñó de sangre granate y tumbas sin nombres las milenarias “razas y pueblos”, de los que chupamos sus conocimientos y experiencias naturales, Reconozcamos como dicen los pensadores citados que nuestra libertad nunca será verdadera si es “ARISTÓCRATA”.