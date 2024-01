“O vivimos la esperanza y lo hacemos esperanzados, o poco a poco la sociedad ira cayendo”

Ser sacerdote es estar comprometido con la fe, el amor y la esperanza. Realmente ahora se viven especialmente tiempos convulsos y hoy entrevistamos a Dº Fernando Arregui, sacerdote, canonista y que en la actualidad se encuentra en el Tribunal Interdiocesano de Segunda Instancia de Zaragoza pero que ahora ha sido convocado al Vaticano para apoyar en diferentes labores y asesorar al Papado. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes y le felicitamos por las nuevas responsabilidades.

Sacerdote, especialmente comprometido y vinculado con la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista de Zaragoza.

Para este entusiasta del Derecho, justicia y caridad y amor no son términos contrapuestos, sino las dos caras inseparables de una misma moneda: el amor que nunca pide y siempre da. Pese a que cada año han desfilado por sus manos cientos de causas de nulidad, sigue defendiendo el matrimonio como un prodigio de gracia y santificación en el que siempre se encuentran razones para vivir y razones para esperar.



1-¿Cómo has sentido y conocido el amor de Dios en su vida? ¿Cómo diría a los que le leen que es el amor de Dios en la vida cotidiana de una persona? Desde que Jesús se encarnó, la forma habitual que tiene es de mostrarse a través de las personas y el amor lo sentimos en la cercanía del amor de todas las personas que nos quieren, vecinos, amigos, familia y todas las personas que nos quieren. Dios es amor todos lo vivimos y lo expresamos en plena libertad.

2-¿Cómo decidió dedicarse a la vocación del sacerdocio? Estudiando electrónica me di cuenta de que el sacerdocio era algo muy interesante porque se trataba de llevar a Dios a las personas y me pareció que esa era una de las mejores labores que podría hacer una persona. Al final opté por esa opción frente a ayudar a unos pocos arreglando televisores. Era consciente que esta alternativa suponía mucho esfuerzo y no poco sacrificio y lo acepte con agrado.

3-¿Cómo acabo siendo sacerdote canonista? ¿Qué le llama la atención del Derecho Canónico? Me ordenaron en 1993 y en 1997 Dº Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza y Presidente de la Conferencia Episcopal de Española, en ese momento, me sugirió que estudiase Derecho Canónico. La verdad que al principio no era algo que me gustase mucho. Poco a poco fui descubriendo que se puede ayudar mucho a las personas con el Derecho. Además descubrí que estudiar algo en serio, sea lo que sea, todo te lleva a Dios. El Derecho Canónico es un instrumento importante de la Iglesia que puede ayudar y ayuda mucho.

4- Justicia, caridad y amor; misericordia y juicio ¿son términos incompatibles? No. Dios es justicia, caridad y amor, es misericordia y es juicio. Lo que pasa es que es un juicio de misericordia. No sólo no son incompatibles, sino que se complementan.

5- ¿Necesita la Iglesia de tribunales? Si, por supuesto, la Iglesia es una jurisdicción propia y necesita lugares en donde dirimir las pequeñas diferencias, las controversias, problemas de las personas, y se puedan estudiar y valorar los problemas económicos, patrimoniales y de cualquier otra índole, algo propio de cualquier tribunal.

6- ¿Qué es el Tribunal de la Rota en España y a qué debe su nombre? El Tribunal de la Rota, es un tribunal de apelación, por tanto confluyen todas las causas en segunda o tercera instancia superiores de apelación. Es un privilegio que tiene España, pues la sede de la Rota está en Madrid. Un privilegio de la Iglesia.

7-¿Quién lo forma y cuáles son los temas de su competencia? Yo te voy hablar del Tribunal de Segunda Instancia, del cual soy el responsable y está formado por tres jueces. Sus competencias son las declaraciones de nulidad matrimonial canónica como también los procesos de disolución de matrimonio rato no consumado, los exhortos que nos llegan de otras diócesis y otras series de cuestiones jurídicas que nos encargan.

8-Existe mucho desconocimiento y viejos tópicos en cuanto a la acción de este tribunal, ¿por qué? ¿Qué significa que un matrimonio se declare nulo? ¿En qué se diferencia frente al divorcio o la separación? El divorcio es un trámite meramente civil, un contrato que realizan dos personas y se rompe. Luego viene un convenio regulador en el que se estipulan los derechos y las obligaciones con respecto a los bienes y a los hijos.

La declaración de nulidad matrimonial canónica es un proceso en el que se demuestra jurídicamente, por lo tanto se prueba, que falta algún elemento básico para que se puede considerar válido un matrimonio y entonces ha tenido sólo una apariencia jurídica y se puede declarar nulo.

9-¿Cuáles son las causas para que se otorgue? Corre el mito que es cosas de ricos y famosos ¿Es verdad eso? Lo podría aclarar por favor. Son muchas las causas tipificadas en el Derecho Canónico como la falta de instrucción del juicio, la incapacidad, el engaño, el dolo, etc. Desde luego no es algo que tengan derecho los ricos y de hecho hay derecho a la justicia gratuita y a la exención de costas y particularmente en el Tribunal Interdiocesano de Zaragoza y esto, en particular, lo tenemos muy bien resuelto y todo el mundo tiene facilidad para acceder a ello , incluso aunque no tenga medios económicos.

10-¿Se puede esconder un “divorcio camuflado” en la solicitud de la nulidad? ¿Tienen que estar ambos cónyuges de acuerdo para solicitarla? No. Es recomendable que primero tengan la sentencia de divorcio para evitar problemas posteriores. En el caso que no se tuviera y se hiciera la Declaración de nulidad matrimonial canónica , luego se podría pedir la convalidación civil de lo que sería el divorcio.

11- Para evitar esos fracasos ¿Cómo de importante es la fase del noviazgo y la preparación de una persona para el mismo? En la Familiaris consortio, de Juan Pablo II, santo desde el año 2014, el documento madre habla de tres preparaciones. La primera es la que tenemos que dar a los niños, la formación que se da en la adolescencia, una preparación próxima en la que se hace el descubrimiento del cuerpo y de la sexualidad y la última es la preparación que se hace inmediatamente antes del matrimonio. Personalmente pienso que estas tres preparaciones nos las deberíamos tomar mucho más en serio.

12- Ante las situaciones que estamos viviendo en la que estamos viendo a diario las grandezas y especialmente las miserias del alma humana ¿Confía aún en el género humano? Por supuesto, la persona humana está hecha a imagen y semejanza de Dios y creo que llevan el sello del amor y la misericordia, y como el hombre y la mujer pueden ser signo de la misericordia de Dios.

13- ¿Cuál es y debería ser el papel estratégico del Tribunal de la Rota y todos los tribunales de la Iglesia? Los tribunales de la Iglesia han de impartir justicia y dar a cada uno lo que le corresponde.

14-¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que le ha encomendado el Vaticano? El nuevo nombramiento es ser Secretario del Dicasterio para los Obispos para gestionar todas lo relativo a la constitución y provisión de las Iglesias particulares y al ejercicio de la función episcopal en la Iglesia, sin perjuicio de la competencia del Dicasterio para la Evangelización. Es un lugar en el que también se puede servir a la Iglesia y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para que los Obispos también sean expresión del amor y de la misericordia de Dios.

15- Su película, libro y comida favorita. Para terminar, podría darnos un consejo para afrontar los tiempos tan complicados, especialmente, que vivimos. Ahora me estoy leyendo El poder del ahora, una guía para la iluminación espiritual tremenda. De películas muchas, pero especialmente las comedias. El cine nos transporta a una realidad y cualquier comedia es perfecta. Como plato cualquiera que sea de cuchara.

Para terminar un consejo para afrontar los tiempos complicados, me atrevería a decir que o vivimos la esperanza y lo hacemos esperanzados o poco a poco la sociedad ira cayendo.