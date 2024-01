Amalia M. Castellot lanza 'Las crónicas de Covadén: la mansión dorada'

A unos ojos que he mirado y un escándalo en mi mirada, es fuego con dulce yo siento, traspasó usted mis fronteras. Y quedándose usted en mí ojos, por siempre mi amor estará despierto. ¡Mi lluvia la dejo en mis versos, mi deleite será siempre amarte! “Se que si me voy me muero y si me quedó me dueles", quiero que tú estés en mí, tú mi inspiración y mi locura. Fascinada vivo soñándote, padezco de amor por ti y, lo sabes, ¡Oh luna, que no resisto esta distancia entre tú amor y el mío!