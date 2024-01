​El artista Hanoos presenta en el Real Jardín Botánico su poética visión pintada de ‘Shahrezade y las noches árabes’

Se inaugura en la sala Invernadero de los Bonsáis del RJB-CSIC su serie artística más reciente que desarrolla dentro de cada lienzo los relatos que narró la protagonista de la clásica y universal historia de ‘Las mil y una noches’ con una obra que revela una pintura colorista, intimista y vanguardista. La muestra se puede visitar hasta el 10 de marzo.



Shahrezade y las noches árabes Nº 14 T.M. sobre lienzo, 2022. © Hanoos Hanoos



Shahrezade es la protagonista y narradora principal de la tradicional y universal recopilación de cuentos titulada Las mil y una noches. La hija del gran visir de Shahriar que se ofrece al sultán de este reino persa para aplacar su ira, fruto del engaño sufrido por su primera esposa, también ha sido fuente de inspiración en obras de teatro, películas, comics y dibujos animados, series de televisión, la suite sinfónica del compositor ruso Rimski-Kórsakov u obras pictóricas.

Una de esas propuestas artísticas, la que proporciona Hanoos Hanoos (Kufa, Irak 1958) se presenta ahora en el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en una exposición titulada ‘Shahrezade y las noches árabes’, en la que el artista ofrece al espectador su poética y personal visión de esta obra árabe que como el propio artista reconoce, no es fácil de representar.

“La serie Shahrezade y las noches árabes es mi trabajo más reciente. Desarrolla los relatos en su interior, la vida transcurre dentro del lienzo, no está planteada para ser vista sino al contrario, los personajes están inmersos en su propio devenir cotidiano. Inmutables, se rozan en la proximidad y a su vez se mantienen absortos cada cuál en sus propios aconteceres, circunstancia que queda corroborada en el hecho de que muchos están literalmente de espaldas al espectador, pero espero que despierten la curiosidad por ir desvelando su particular entramado”, explica Hanoos.

La importancia del color

Además de la composición, las formas o los matices, el espectador se verá atrapado por el color de estas obras. “El color posee el poder de remarcar u ocultar las partes del relato, juega con el observador y a la vez lo dirige, se encarga de dar sucesión a la historia invitando a continuar su lectura en otro punto del cuadro. Los colores acotan y presentan microhistorias y podemos decir que son el equivalente a los fotogramas para la composición de una película, pero aquí, vistos simultáneamente todos en el mismo plano que aporta el lienzo”, señala el artista.

Sobre su pintura, el poeta egipcio Ahmad Yamani, residente en España desde 2001, ha escrito que, “transcurre sutilmente en un ambiente cotidiano donde la vida se eleva, transformándose en sublime pensamiento. Tiene sus fuentes de inspiración en el pasado lejano de su tierra natal, y en el pasado próximo que representa la herencia del arte europeo donde lo oriental y lo occidental conviven en un mestizaje artísticos de primera categoría”.

La inauguración de la exposición ha contado con la participación del embajador de la República de Iraq en España, Salih Hussain Ali, y la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín. La directora del RJB-CSIC valoraba en su intervención el personaje de Shahrezade, “un ejemplo de mujer inteligente, valiente y pacifista; toda una heroína” y, del mismo modo, destacaba el trabajo artístico de Hanoos.

“Hanoos ha sabido transmitir en su obra ese transcurrir de días y noches, ese devenir cotidiano de los personajes de Las mil y una noches, y de sus cuentos; muchos hablando entre ellos y mezclándose personajes de oriente y occidente. Todo fluye con naturalidad, como la relación entre el rey Shariyar y Shahrezade, después de seis meses de cuentos, en los que se inicia un respeto mutuo”, señalaba María-Paz Martín.

Más sobre el artista

Pintor, grabador y profesor, Hanoos Hanoos es licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En 1974 comienza sus estudios de licenciatura en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad finalizando en 1979. Tras viajar a Italia y por Europa, ingresa en 1984 en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En 1991 obtuvo el doctorado sobre la obra de Al Wasiti con calificación Cum Laude.

Ha realizado también estudios de Historia del Arte y de Estética. Ha efectuado cuarenta exposiciones individuales, más de un centenar de exposiciones colectivas, ha obtenido varias becas, entre las que destacan la del Ministerio de Asuntos Exteriores y la del Instituto Hispano Árabe, y posee más de cuarenta premios de pintura.

La obra de Hanoos se encuentra expuesta en varios museos de distintas instituciones públicas y privadas, tanto en España como en otros países. De nacionalidad española, reside en Madrid desde 1981 donde ejerce como artista plástico y profesor. Asimismo, es un gran lector de poesía y de literatura universal, y pertenece al Consejo de Redacción de Banipal, revista de literatura árabe moderna.

El pintor y artista audiovisual chileno Tomás Benavente ha indicado que, “Hanoos nos invita a no perder el oficio de la pintura, que parece ir en retroceso, y a mirar más allá del arte académico, donde falta la novedad y abunda la repetición. A pensar como un verdadero artista, no sólo como un pintor. Una tarea que puede tardar toda una vida”.